نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن نتائج بوابة القبول الموحد الإلكتروني للطلاب والطالبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن نتائج بوابة القبول الموحد الإلكتروني للطلاب والطالبات الخاصة بالفرز النهائي للقبول في الجامعات والكليات التقنية في الرياض ولم يحدد بعد نتائج القبول لكل من جدة وأم القرى والجامعة الإسلامية ، والطائف وتبوك، وجامعة الملك عبد العزيز. فقد تم الإعلان عن النتائج النهائية وفقًا للجدول الزمني الذي أشارت له لجنة الإشراف للقبول الإلكتروني عن الإعلان عن النتائج النهائية للقبول بمنطقة الرياض.

رابط نتائج بوابة القبول الموحد الإلكتروني للطلاب والطالبات

أوضحت اللجنة الخاصية بالإشراف على القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات الإعلان عن نتائج الفرز الأول. وبدء تأكيد القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية. فقد تم المفاضلة بين المرشحين وفقًا للرغبة الأولى، كما أضافت اللجنة أن موعد الفرز النهائي لتأكيد الطالبات يوم السبت 7-12-1442 الموافق 17-7-2021، وتأكيد الفرز النهائي للطلاب يوم الأحد 8-12-1442 الموافق 18-7-2021، وقد أشارت اللجنة أن موعد القبول النهائي للفرز للطالبات يوم الجمعة الموافق 14-12-1442 الموافق 23-7-2021 ويمكن تأكيد القبول من خلال رابط القبول الموحد للطلاب، أو من خلال رابط القبول الموحد للطالبات.

تأكيد قبول على بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات

دعت اللجنة المشرفة على القبول الطلاب والطالبات بالدخول إلى حسابتهم على بوابة القبول الموحد لتأكيد القبول قبل المواعيد المحددة. حيث سيتم استبعاد الطلاب ممن لم يأكدوا القبول على البوابة، هذا ويشمل الفرز النهائي المرشحين من الطلاب المقبولين بكل الجامعات والتقنيات التقنية بمنطقة الرياض حسب الرغبات المُدخلة ووفقًا للمعايير الموضوعة للمفاضلة. هذا ومن الجدير بالذكر أن أولوية التقديم ليس لها أي تأثير على القبول طلما أن التقديم جاء بالمدة المحددة ووفقًا للخطة الزمنية التي وضعتها اللجنة.

موعد نهاية تسجيل وتقديم جامعة الملك عبد العزيز الحكومية السعودية

تم الإعلان عن المواعيد النهائية للتسجيل في جامعة الملك عبد العزيز في برنامج الدبلوم والبكالوريوس يوم 15-12-1442.

موعد نهاية تسجيل وتقديم كلية المسجد النبوي الشريف

تم الإعلان عن الموعد النهائي للتسجيل والتقديم في كلية المسجد النبوي أقسام اللغة العربية والعقيدة وعلوم القرآن وعلوم السنة والشريعة يوم 21-12-1442.

موعد نهاية تسجيل وتقديم كلية الحرم المكي الشريف

تم الإعلان عن الموعد النهائي للتسجيل والتقديم في كلية الحرم المكي الشريف برنامج البكالوريوس والدبلوم يوم 15-12-1442.

موعد نهاية تسجيل وتقديم جامعة جدة

تم الإعلان عن الموعد النهائي للتسجيل والتقديم في جامعة جدة يوم 14-12-1442.

موعد نهاية تسجيل وتقديم الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

تم الإعلان عن الموعد النهائي للتسجيل والتقديم في الكلية التقنية لعلوم الطيران للمسار المدني والمسار العسكري يوم 26 أغسطس 2021

موعد نهاية تسجيل وتقديم جامعة حفر الباطن

تم الإعلان عن الموعد النهائي للتسجيل والتقديم في جامعة حفر الباطن التخصصات المتنوعة يوم 23-12-1442.

نتيجة الجامعات التي ظهرت نتائج القبول المُوحد بها

النتائج التي ظهرت ويمكن الاستعلام عنها هي الآتي: