نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مشروع المسارات التطويرية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن بدأ التسجيل في مشروع المسارات التطويرية لجميع العاملين في القطاع التعليمي في المملكة العربية السعودية، والذي سيتم فيه تدريب المعلمين على المهارات الجديدة من خلال توفير مجموعة كبيرة من التدريبات الصيفية من قبل وزارة التعليم عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني للمعلمين، حيث أعلنت الوزارة عن وجود تخصصات تعليمية حديثة، لذا لابد من توفير معلمين لها، والعمل على تدريبهم بشكل كافي، لذا فيما يلي سوف نقوم بشرح تفاصيل أكثر عن مشروع المسارات التطويرية.

مشروع المسارات التطويرية

مشروع المسارات التطويرية هو عبارة عن برنامج تطويري مقدم من قبل وزارة التعليم في السعودية، يقوم بتعليم تخصصات دراسية جديدة، لذا قامت الوزارة بتوفير تدريبات للمعلمين الراغبين في التعرف على هذه التخصصات أو الراغبين في دراستها للطلاب.

ومن أهداف المشروع النهوض بالتعليم في المملكة، ومواكبة العصر الحديث ودراسة التخصصات اللازمة للتطورات التي تظهر كل فترة في الحياة وسوق العمل.

مراحل المسارات التطويرية

أعلنت وزارة التعليم عن بداية الدراسة في التخصصات الجديدة خلال الفترة الدراسية القادمة، وسيتم ذلك من خلال ثلاث خطوات، تتمثل فيما يلي:

المرحلة الأولى: تحديد عدد معين من المعلمين المتدربين من قبل الإدارات التعليمية المختلفة في السعودية خلال اليوم الأول من شهر ذي الحجة حتى انتهاء اليوم الثالث من نفس الشهر.

تحديد عدد معين من المعلمين المتدربين من قبل الإدارات التعليمية المختلفة في السعودية خلال اليوم الأول من شهر ذي الحجة حتى انتهاء اليوم الثالث من نفس الشهر. الخطوة الثانية: توفير منصة إلكترونية وتزويدها بالبرامج التدريبية المختلفة بدءاً من يوم 1 وحتى 15 لشهر ذي الحجة.

توفير منصة إلكترونية وتزويدها بالبرامج التدريبية المختلفة بدءاً من يوم 1 وحتى 15 لشهر ذي الحجة. الطريقة الثالثة: بدء تنفيذ مشروع المسارات التطويرية من يوم 15 حتى 18 لشهر محرم.

بدء تنفيذ مشروع المسارات التطويرية من يوم 15 حتى 18 لشهر محرم. المرحلة الرابعة والأخيرة: تقييم المعلمين والمعلمات في التخصصات الذي أتموا دراستها بعد انتهاء البرنامج.

الفئات المستهدفة

حددت الوزارة أيضاً بعض الفئات المستهدفة في الحصول على تدريب مشروع المسارات التطويرية (التدريب الصيفي)، منهم ما يلي:

جميع المعلمين أو المعلمات الذين يرغبون في دراسة تخصصات جديدة غير التخصصات الأساسية. مدرسي الصفوف الأولى الذين ليدهم رغبة في تدريس المرحلة العليا الابتدائية. مدرسين المراحل العليا في الصفوف الابتدائية والذين يرغبوا في الانتقال لدراسة المرحلة المتوسطة والثانوية. سيتم اختيار المعلمين والمعلمات المقبولين للتدريس في هذه التخصصات وفقاً للاحتياجات الموجودة في وزارة التعليم.

مميزات تدريب المسارات التطويرية

قد يتساءل المعلمين أو من يعمل بوظيفة التدريس عن الاستفادة من تدريب المسارات التطويرية، لذا أوضحت الوزارة عن بعض التطورات الانعكاسية الذي ستحصل عليها من خلال مشروع المسارات، والتي من ضمنها ما يلي:

تحقيق رؤية المملكة لعام 2030.

توفير الاحتياجات اللازمة للتنمية الوطنية.

الحصول على معلمين مهيأين لدراسات تخصصات جديدة ومختلفة.

توفير تدريب يساعد على تزويد الطالب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في المملكة.

تحقيق السلامة في العمل.

محاولة المملكة في مساعدة الطلاب على مواكبة العصر بعد تخرجهم من المرحلة التعليمية.

مواكبة التطورات العلمية الحديثة التي تزداد تغير يوم عن يوم.

الحوافز العائدة على متلقي التدريب من المعلمين

لكي تكافئ وزارة التعليم الملتحقين في تدريب مشروع المسارات التطويرية، حددت لهم بعض الحوافز التشجيعية التي تعود عليهم بعد خضوع التدريب، وهذه الحوافز تتمثل على النحو التالي:

سيتم تسجيل ساعات تدريب المعلم إلى سجله المهني.

الحصول على شهادة معتمدة من قبل المركز الوطني للتطوير المهني.

تقديم مكافأة مالية للمتدربين بقيمة 150 ريال سعودي تعويضاً عن كل ساعة حضور التدريب.

تقديم شهادة اجتياز مشروع المسار التطويري، والذي سيكون إضافة إلى تخصصاتهم الأصلية.

منح المعلمين المقبولين في التدريب ترخيص يمكنهم من دراسة التخصصات الجديدة.

سيتم منح المعلم درجة كاملة من التطوير المهني لمدة عام واحد.

بعد الانتهاء من جميع التدريبات، سيحصل المتدربين على أجور عمل إضافية بعدد 22 ليلة.

مواعيد التسجيل في المسارات التطويرية

وضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية جدول زمني من أجل التسجيل في مشروع المسارات التطويرية، والذي يتضمن ما يلي:

سيتم التسجيل في المشروع من يوم 4 لشهر ذو الحجة والذي يوافق بالتاريخ الميلادي يوم 14 يوليو 2022.

سيغلق باب الانضمام في يوم 24 يوليو 2022، الموافق 14 من شهر ذو الحجة.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل، سيبدأ دعوة الفئات المستهدفة للتأكيد على التحاقهم بالتدريبات الصيفية عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بهم.

سيبدأ التدريب في مشروع المسارات التطويرية من يوم 15 ذو الحجة الموافق 25 يوليو.

مدة التدريب تصل إلى 5 ساعات، تبدأ من ال 9.00 صباحاً وحتى ال 2.00 بعد الظهر.

طريقة التسجيل في مشروع المسارات التطويرية

بعد أن تعرفت على كل ما يتعلق ب مشروع المسارات التطويرية، وكنت ترغب في الاشتراك بالتدريب المقدم من قبل الوزارة، فما عليك إلا اتباع الخطوات التالية:

من خلال الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة تدريب المسارات التطويرية.

عليك إتمام التسجيل في المنصة من يوم 4 حتى يوم 14 من شهر ذو الحجة.

سيتم إرسال دعوة إلى المستهدفين من المعلمين والمعلمات في التدريب.

لابد من الحاصلين على الدعوة تأكيد حضور تدريب المسارات التطويرية عن طريق رسالة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني.

سيتم بدء التدريب في تاريخ 10 / 12 في المواعيد المذكورة في المقال.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على مشروع تدريب المسارات التطويرية وطريقة التسجيل والشروط اللازمة للتسجيل.