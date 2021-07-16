نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا نظام بطاقة الحج الذكية هوية الحاج الرقمية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم المملكة العربية السعودية بالتطوير المستمر لجميع الخدمات التي تقدمها للحجاج، حيث يأتي كل ما تقدمه تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمة للحجيج، ومن هنا فقد عملت وزارة الحج السعودية على إصدار ما يسمي ببطاقة الخدمات الإلكترونية، أو ما تسمي ببطاقة الشعائر، حيث يأتي الغرض منها لتسهيل أداء مناسك الحج، حيث تم إدخال عدد من التقنيات الحديثة.

مميزات بطاقة الحج الذكية

والتي يمكن للحاج أن يتعامل معها بكل سهولة، حيث جاء ذلك كامتداد لإطلاق منصة الحج الذكية في العام 1440، وما تبعه من تطوير في العام 1442 هجرية، تتميز بطاقة الحج الذكية بالعديد من المميزات تتمثل وهي كالتالي :

تم إصدار البطاقة بأربعة ألوان متميزة.

البطاقة بها جميع البيانات الخاصة بالحاج، كبيانات السكن، وكذلك البيانات الصحية.

تأتي الألوان بهدف تمييز كل خدمة مقدمة للحجاج على حدة، حيث يمكن من خلال تلك الألوان أن يتعرف الحاج على الفوج التابع له، وكذلك الحافلة التي سوف يستقلها في حجه.

من خلال إصدار تلك البطاقة فإنه قد تم العمل على الحد من الحج غير الشرعي، الذي يكون لأهداف أخري غير الحج نفسه.

يسهل استخدام البطاقة للحاج سهولة التعامل مع مقدم الخدمة، وذلك من خلال التطبيق الخاص بشعائر الحج، كما يمكنه الاطلاع على الجداول الخاصة بالأفواج.

كذلك تسهل بطاقة الحج الذكية في إرشاد الحجاج إلى أماكن السكن الخاصة بهم، حيث تسهم في دخولهم وخروجهم منها وكذلك المرافق المختلفة.

يمكن للحاج من خلال البطاقة الدخول للمخيمات، وكذلك تمكنه من استخدام وسائل النقل المختلفة، كذلك الدخول إلى الفنادق، واستخدام ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع، وربطها بخدمات النقل المختلفة.

بطاقة الحج الذكية

بدأ في عام 2019 العمل التجريبي بالبطاقة الذكية، إلا أنه من المقرر أن يتم التعامل بها رسميًا في حج هذا العام 2021، حيث يمكن للحاج من خلال تلك البطاقة الحصول على كافة الخدمات المقدمة له بكل سهولة ويسر، وكذلك يمكن عن طريقها الحد من رحلات الحج الغير نظامي، وقد أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق شعائر لخدمة ضيوف الرحمن.