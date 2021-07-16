نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية ورقم الطلب من اهم الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين للاستفادة من المساعدة المالية التي تقدمها التأمينات الاجتماعية السعودية كدعم مادي عن طريق استعلام عن المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب بشكل إلكتروني بخطوات بسيطة سوف نشرحها لكم في هذا المقال كما سوف نوضح لحضراتكم كيفية استعلام عن حاله الضمان الاجتماعي بالسجل المدني للمواطنين المسجلين علية لكي يتثنى لهم معرفة قيمة المعاش الشهري المقدم لهم من قبل الوزارة دون حاجتهم للذهاب إلي مقرات هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية أو رقم الطلب عبر موقعها الرسمي علي صفحات الأنترنت لجميع المواطنين السعوديين المستحقين للمعاش الشهري المقدم من قبل التأمينات السعودية ولمعرفة كافة مستحقاتهم وقيمة راتبهم الشهري وكذلك معرفة الزيادة السنوية المقررة لهم و موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب في مواعيدها الموضحة.

استعلام عن حاله الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

نقدم لحضراتكم الآن خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهي كالاتي :

الدخول عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ( وزارة العمل السعودية ). من الصفحة الرئيسية نختار الخدمات الإلكترونية للأفراد. ثم نقوم بالضغط علي خدمات وكاله الضمان الاجتماعي. ونختار منها استعلام عن طلب. ثم نقوم بملء كافة الحقول الفارغة بالبيانات المطلوبة مثل رقم السجل المدني أو رقم الهوية. وكتابة رقم الطلب الخاص بك ثم نقوم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامنا علي الشاشة والمكون من خمسة أرقام في الخانة المخصصة لذلك. ثم نضغط علي زر عرض.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية ورقم الطلب

نضع بين أيديكم الآن رابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية أو رقم السجل المدني السعودي فبعد الضغط علي الرابط السابق للموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نقوم باتباع الخطوات السابق ذكرها في اعلي المقال وكتابة كافة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة بطريقة صحيح وبعد الضغط علي زر عرض سوف تظهر لنا صفحة بها جميع معلومات الضمان الاجتماعي للشخص القائم بالصرف وكذلك معلومات المساعدة المقطوعة التي يستفيد منها وموعد صرفها وكذلك الراتب الشهري وقيمة الزيادة السنوية له.