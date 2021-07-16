نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن خروج نهائي واجراءات طلب تأشيرة وكم الغرامة علي المخالفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن خروج نهائي واجراءات طلب تأشيرة وكم الغرامة علي المخالفين ، في ظل الظروف الراهنة يتزايد البحث عن استفسار عن الخروج النهائي في السعودية ،

وذلك للعاملين الوافدين والمقيمين والمغتربين في المملكة الراغبين في إنهاء عملهم والذهاب إلى بلدانهم دون عودة ،

وفي هذا المقال نقدم الطريقة الصحيحة المحدثة لكيفية الاستعلام عن خروج نهائي من السعودية ، من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية الرسمية أبشر.

منصة أبشر

موقع أبشر هو خدمة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية فيالسعودية.

يسمح هذا الموقع للمواطنين السعوديين والوافدين والمقيمين بإتمام معاملاتهم الحكومية والاستعلام عنها دون الحاجة إلى الرجوع إلى الإدارات ذات الصلة في وزارة الداخلية .

كأحد أهداف منصة أبشر الحكومية العمل على الحد من الاحتيال والتزوير وتوفير الوقت والجهد للمقيمين والمواطنين السعوديين ،

وكذلك الربط الإلكتروني بين جميع القطاعات الحكومية في السعودية ، وتسريع الأداء في العمل و تقديم الخدمات بشكل أفضل ، وبالتالي تقليل عدد المراجعين.

استعلام عن خروج نهائي

من بين الخدمات التي يقدمها موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن الخروج النهائي ، حيث يمكن للمقيمين والمغتربين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن المخرج النهائي على منصة أبشر ، وذلك بأخذ بعض خطوات سهلة يمكن توضيحها من خلال التعليمات التالية:

الخطوة الأولى هي دخول المستفسر إلى الموقع الخاص بمنصة أبشر.

الخطوة التالية هي كتابة رقم هوية الكفيل أو رقم إقامة المستفسر ، من أجل فتح البيانات المطلوب تعبئتها.

يقوم المستعلم بعد ذلك بملء المعلومات المطلوبة ، وهذه المعلومات هي رقم جواز السفر ورقم التأشيرة وجميع الحقول المطلوبة ، ثم الضغط على مربع البحث.

بعد القيام بهذه الخطوات البسيطة ، سيتم عرض المعلومات المطلوبة لتأشيرة الخروج النهائي ،

وبعد أن أوضحنا كيفية الاستفسار عن خروج نهائي من المملكة العربية السعودية ، سنتناول في النقطة التالية الإجراءات الخاصة لطلب تأشيرة الخروج. تأشيرة خروج نهائي من المملكة العربية السعودية.

إجراءات طلب تأشيرة خروج نهائي

للتقدم بطلب تأشيرة خروج نهائي من السعودية ، يجب على المقيم في المملكة اتخاذ عدة خطوات ، لخصناها في الخطوات التالية:

يجب على مقدم الطلب التأكد من خلو سجله المروري من كافة المخالفات المرورية ، وللتحقق من هذه النقطة يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لذلك.

بعد ذلك تأتي مرحلة تعبئة النموذج الخاص ومطابقة المعلومات الموجودة في النموذج مع ما هو مسجل في جواز السفر ، مع ضرورة إرفاق صورة لطالب التأشيرة وختم الطلب بختم جهة العمل والتوقيع

أخيرًا من بين الإجراءات ، من الضروري أيضًا أن يحضر صاحب العمل أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي أو بموجب توكيل قانوني. من الضروري إحضار جواز سفر مقدم الطلب.

يجب إحضار تصريح الإقامة الأصلي والساري. في حالة انتهاء صلاحية تصريح الإقامة ، يجب دفع رسوم الإقامة وغرامة التأخير.

اذا كانت التأشيرة لعاملات المنازل ، فيجب إحضار ورقة براءة ذمة لإثبات أن العامل قد استلم جميع المستحقات المالية ، وهذه الورقة مصدق عليها من مكتب الاستقدام المنزلي أو من مركز رعاية شؤون الخادمات.

إذا كانت المستفيدة من هذه التأشيرة زوجة لمواطن سعودي مطلقة في هذه الحالة يجب إحضار صك الطلاق الأصلي.

الغرامة على المخالفين

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا مضى أكثر من ستين يومًا على إصدار تأشيرة الخروج النهائي ولم يغادر خلال هذه الفترة مقيماً في السعودية

فإنه بذلك يعرض نفسه لمخالفة وغرامة قد تصل ثلاثة آلاف ريال حسب النظام المعمول به في السعودية ، ويجب دفع هذه الغرامة حتى يتمكن المقيم من العودة إلى وطنه مرة أخرى.

حيث ينص النظام السعودي على أن الشخص الذي لم يراجع لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي الممنوحة له بعد انتهاء مدة التأشيرة بموجب المادة (61) من نظام الإقامة يعاقب بغرامة قدرها (1،000) ريال عن الأول.

مرة وغرامة قدرها (2000) ريال للمرة الثانية وغرامة قدرها (3000) للمرة الثالثة وإذا رغب في الحصول على تأشيرة جديدة تمنح له بإجراءاتها المعتادة والرسوم المقررة من قبل قانون