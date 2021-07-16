نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض تقسيط شانجان سي إس 57 بلس بنك الراجحي والمجدوعي أقل من 2000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أثبتت سيارة شانجان سي إس 57 بلس على الطرق ف يالمملكة العربية السعودية، كفاءة عالية. فبمحرك 1.5 تي – 2.0 تي توسرعات ما بين 6 إلى 8 سرعات وعزم ما بين 256 إلى 360 نيوتن ميل. وأنوار إشارات أمامية، ومصابيح أمامية إل إل إي دي، وفتحة سقف بانورامية وعجلة قيادة بتصميم رياضي، ولوحة تحكم تعمل باللمس، وناقل حركة شبيه باليخوت. جذبت العديد من المشترين.

سعر سيارة شانجان سي إس 57 بلس

موديل 2022 سيارة سي اس 57 بلس، تبدأ من 68900 ريال سعودي، فتجد مثلا التريند بمبلغ 68900 ريال سعودي، وسمارت 80900 ريا عسودي، وليمتد 89900 ريال سعودي.

مواصفات سيارات شانجان سي اس 57 بلس في السعودية

الطول X العرض X الارتفاع الإجمالي ١٧١٠ ملم X ١٨٦٥ ملم X ٤٦٩٠ ملم المحرك محرك ١٫٥ لتر توربيني قاعدة العجلات ٢٧١٠ ملم القوه الاجماليه ١٧٦ قوة حصان أقصى عزم للمحرك – نيوتن / متر ٢٦٥ Nm الإطارات عجلات ١٧ ٢١٥/٥٥ سعة خزان الوقود ٥٨ ليتر

الطول X العرض X الارتفاع الإجمالي ١٧١٠ ملم X ١٨٦٥ ملم X ٤٦٩٠ ملم المحرك محرك ٢٫٠ لتر توربيني قاعدة العجلات ٢٧١٠ ملم القوه الاجماليه ٢٢٩ قوة حصان أقصى عزم للمحرك – نيوتن / متر ٣٦٠ Nm الإطارات عجلات ١٩ ٢٢٥/٥٥ سعة خزان الوقود ٥٨ ليتر

تقسيط سيارات شانجان سي اس 57 بلس عبر تأجير السيارات بتحويل الراتب الراجحي

دفعة أولى%0.

رسوم ادارية 0.50%..

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة حتى%30.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من 8.68%.

مثال 1 : تأجير بتحويل راتب

نوع التمويل مبلغ التمويل مدة التأجير معدل النسبة السنوي القسط الشهري دفعة التملك سيارة 75,000 ريال 5 سنوات 8.68% 1,222 ريال 22,500 ريال

تقسيط سيارات شانجان سي اس 57 بلس عبر تأجير السيارات بدون تحويل الراتب الراجحي

دفعة أولى تبدأ من%10 .

رسوم ادارية 0.50%..

قسط شهري منخفض.

الدفعة الأخيرة حتى %25.

المدة 60 شهر.

معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من10.30%.

مثال2 : تأجير بدون تحويل راتب