نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم للحصول على قرض سيارة من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شراء سيارة من الراجحي، يبحث الكثير من عملاء مصرف الراجحي عن حقائب قروض شراء سيارة من مصرف الراجحي، حيث يعد الراجحي هو أحد أكبر بنوك المملكة بل من أكبر البنوك على مستوى الشرق الأوسط منذ أن نشأ في 1957، ويقدم مصرف الراجحي حلول تمويلية رائعة ميسرة لعملائه تجعله الإختيار الأفضل بالإضافة إلى أن جميع تعاملاته متوافقة مع أحكام الشرع الإسلامي ومنهجه.

إذا كنت تفكر في إقتناء سيارة جديدة أو شراء سيارة مستعملة كل ماعليك هو إختيار سيارتك ثم التوجه إلى بنك الراجحي للحصول على كل التيسيرات التى تسهل لك اقتنائها للمزيد من التفاصيل نقدم هذا المقال.

طريقة التقديم للحصول على قرض سيارة من بنك الراجحي

التقديم على طلب الحصول على قرض سيارة من بنك الراجحي لشراء سيارة جديدة أو مستعملة كل ما عليك فعله هو إتباع الخطوات التالية:

إختر سيارتك من أحد المعارض الشريكة لبنك الراجحي ثم احصل على عرض المبلغ الموجه للبنك.

يمكنك في هذه الحالة تقديم طلب الحصول على تمويل شراء سيارة بعدة طرق منها التوجه إلى فرع بنك الراجحي ثم إتباع تعليمات موظف البنك أو تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي أو الإتصال بخدمة عملاء بنك الراجحي ومعرفة الخطوات.

قم بملئ إستمارة الحصول على التمويل بالطريقة التي تناسبك ثم سلم جميع الأوراق المطلوبة إلى بنك الراجحي.

بعد الحصول على الموافقة التي تصدر خلال 24 ساعة من تقديم الطلب يمكنك شراء السياره بكل سهولة وتملكها.

يبيع بنك الراجحي السيارات للعملاء مقابل التقسيط ويكون الدفع كل شهر.

يحق لبنك الراجحي الطلب المقدم من العميل للحصول على تمويل السيارة بدون إبداء أي سبب أو مبرر لرفض التمويل.

في حالة الموافقة وشراء السيارة تسجل بإسم العميل ثم ترهن لصالح مصرف الراجحي.

الوثائق المطلوبة لقرض السيارة من بنك الراجحي

يطلب بنك الراجحي بعض الوثائق والمستندات من العميل قبل تقديم طلب قرض شراء السيارة منها: