نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية بدون رسوم مدعوم للرجال والنساء والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية مدعوم بدون رسوم ولا فوائد مخصص للفئات الأشد احتياجاً في المملكة ممن هم محدود الدخل ضمن الحلول التمويلية من بنك التسليف التي تشمل النساء والرجال والمتقاعدين كل هذا بجانب قرض الزواج المخصص للشباب الراغبين في الارتباط وتكوين حياة مستقبلية جديدة، ليس هذا فقط بل يوفر بنك التنمية عدة منتجات أخرى تهدف لمساعدة قطاع العمل منه تمويل العمل الحر والذي ينقسم إلى قسمين تمويل نقدي وآخر سيارات بالإضافة إلى قرض للجمعيات الخيرية والأسر المنتجة بدون رسوم لتشجيع هذه الأسر على مزاولة أعمالهم بتوفير المال لهم بسهولة في السداد، يأتي هذا في إطار دعم القطاعات التي تحتاج إلى مال من أجل المشاريع بهدف تعزيز الاقتصاد في البلاد ومن جهة أخرى تحسين الحياة المعيشية.

مميزات تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل مدعوم 60 ألف ريال للنساء والرجال والمتقاعدين.

فترات السداد ميسرة.

قرض بدون رسوم.

متاح تمويل ترميم المساكن الشعبية ضمن قروض بنك التنمية المدعومة.

قرض بدون فوائد للفئات الأكثر احتياجا.

متاح تمويل المتقاعدين وجميع العقارات حتى المبنية من الطين.

شروط قرض الترميم 1442

لابد تقديم ضامن لا يزيد عمره عن 55 سنة.

لا يتجاوز عمر العميل عن 70 عام.

ألا يتعدى الدخل الشهري الـ12.500 كحد أقصى.

يجب أن يكون العقار قد مضى على بنائه أكثر من خمس سنوات.

يشترط وجود صك يثبت ملكية العقار.

لابد أن يكون قد مضت سنة واحدة على الأقل في حالة انتقال ملكية المنزل أما إذا كانت الملكية للأقارب من الدرجة الأولى فلابد أن تكون الفترة سنتين على الأقل.

لا تزيد مساحة المنزل عن 1000 متر مربع.

إذا كان الترميم لمنزل مبني من الطين فتكون 18 ألف ريال فقط، فيما تكون قيمة التمويل للمنازل الشعبية هي 30.000 ريال فقط، أما للعقارات المبنية للمسلح والخرسانة تكون القيمة كاملة 60 ألف ريال.

في حالة إذا سبق لك وأخذت قرض ترميم من قبل لابد أن تكون مضت فترة 8 سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق.

علماً بأن العميل الذي يتعدى عمر 60 سنة وحتى 65 يكون له قيمة 30 الف ريال أما إذا زاد العمر من 65 وحتى 70 سنة فيكون الحد الأعلى للتمويل 18 ألف ريال سعودي فقط، على أن يستوفي كل شخص الشروط المحددة لكل فئة على حدى.

طريقة الحصول على تمويل الترميم بنك التسليف

قراءة شروط تمويل الترميم بنك التنمية الاجتماعية على حسب الفئة وإحضار المستندات المطلوبة التي تشمل (بطاقة هوية وطنية سارية المفعول + العنوان الوطني + رقم حساب الآيبان + رقم الجوال المسجل في أبشر) بجانب أوراق إثبات ملكية العقار والرخص وتاريخ البناء، وفي حالة وجود استفسار يمكن الاتصال على رقم بنك التنمية الاجتماعية المجاني 199099.