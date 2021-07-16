نبضات اليراع : الاختلاف البشري…بقلم ؛ د. وفاء عبد الله إدريس

خلقنا الله كبشر مختلفين في الهيئة والطباع وفي أشياء كثيرة منها الرزق بكل أنواعه ومن هنا تبدأ مشكلة البشر في مقارنة أنفسهم ببعض ، وفي هذا المجال نتعرف على أنواع المقارنة بين البشر:

المقارنة نوعان ؛

– مقارنة ذاتية ؛ ويقوم بها الانسان لنفسه سابقاً وحاضراً ولاحقاً وهذه المقارنة جيدة ومفيدة لأنها تسمح للإنسان بالتطور الإيجابي من خلال مقارنة نفسه خلال المراحل المذكورة ليجدد ويحسن ويعدل من نفسه وهي تعبر عن الثقة التامة بالنفس مما يمنح الإنسان إحساساً غامراً بالفرح والسعادة له ولمن يتعامل معه .

– مقارنة غير ذاتية ؛ وهذه المقارنة يقوم بها الفرد لغيره من الأشخاص سواء كانوا أصدقاء أو أقارب أو زملاء عمل وغيره وهذه المقارنة لها منظوران احدهما إيجابي كما يحدث مع الناجحين والمميزين وذلك للاستفادة من خبراتهم ونجاحهم ومن أجل خلق منافسة شريفة بين جميع الأطراف خاصة في مجال العمل ، والآخر سلبي وهذه قد يدخل فيها الحسد والغيرة والفرصة للنيل منهم وأذيتهم وهذا النوع مرفوض تماماً لانه ينطوي على إنعدام الثقة بالنفس وبالتالي الاحساس بالإحباط والكآبة وربما التعاسة والحزن له ولمن حوله .

وعموماً لا بد ان نعي وندرك أن الله عز وجل خلقنا جميعاً ومنح لكل منا صفات ومزايا وقدرات مختلفة يتميز بها عن الاخرين وعلينا الرضا والقبول بما وهبنا إياه وعدم النظر إلى ما عند الاخرين لقوله تعالى ؛

( لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٨٨) سورة الحجرات

ولقوله صل الله عليه وسلم ؛

” انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ” .