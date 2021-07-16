نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في المسارات التطويرية 4 مراحل لتنفيذ المشروع تعرف على خطوات التسجيل ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المعلمون والمعلمات في المملكة عن رابط التسجيل في المسارات التطويرية، من أجل التسجيل في البرنامج بها وفق الضوابط التي حددتها وزارة التربية السعودية، جاء هذا الإعلان عب الحساب الرسمي لوزارة التعليم السعودية على تويتر، في أطار تنفيذ المخطط الزمني للترتيب للعام الدراسي الجديد، وكانت الوزارة قد حددت المميزات التي سوف تعود على المعلمين المتقدمين للحصول على البرنامج الذي حددت مدته بمدة 15 يوم كحد أدنى، 24 يوم كحد أقصى، وفيما يلي رابط التسجيل وكافة تفاصيل البرنامج.

ما هي المسارات التطويرية وما أهداف الوزارة منها

المسارات التطويرية هو عملية ترتيب وتنظيم تقوم بها الوزارة لكي تقوم بسد العجز في بعض المدارس، من خلال أعطاء المعلمون والمعلمات الراغبين في تدريس مواد غير المواد المتخصصين بها، وهي ضمن أستراتيجية الوزارة في إتاحة فرصة للمعلمين الذين يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية، أن يقوموا بالتدريس في المراحل الأعلى المتوسط والثانوية.

رابط التسجيل في المسارات التطويرية

الدخول على رابط المنصة الإلكترونية بوابة مسار للتطوير المهني

تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة على الموقع.

تأكيد الحضور للبرنامج من خلال رسالة قصيرة.

ألالتزام بالحضور في الأوقات المحددة للبرنامج.

مميزات التسجيل في برنامج المسارات التطويرية

كل ساعة تدريبية يتقاضى عليها المعلم أو المعلمة 150 ريال. مثل هذه البرامج والدورات التدريبية تؤخذ في الاعتبار عند المفاضلة في الترقيات إلي الوظائف الأعلى. كل مدة الدورة تحتسب وتسجل في ملف المعلم المهني بمقر المدرسة لتي يعمل بها. يحصل المتدرب في نهاية الدورة التدريبية على شهادة معتمدة تقدم للجهات ذات الشأن.

الفئات المستهدفة من برنامج المسارات التطويرية

تستهدف وزارة التعليم من خلال هذا البرنامج المعلمون والمعلمات الراغبين في تدريس مواد غير تخصصاتهم، وتستهدف المعلمون الذين يدرسون في نهاية المرحلة الابتدائية، وكل المعلمون الطموحين في الترقي بالوظائف الأعلى في الوزارة.

مراحل تنفيذ المسارات التطويرية