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عمر شويل - جدة طريقة تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف 1442 بالخطوات؛ سوف نقوم اليوم علي موقع ثقفني بشرح مُفصّل للطريقة التي يمكن اتباعها لتعبئة نموذج الكفيل عند الحاجة إلي الحصول على قرض من بنك التسليف؛ وهذا بالنسبة إلي العمال الذين يعملون في القطاعات الخاصة داخل المملكة العربية السُّعُودية؛ فلكل من يريد الحصول علي هذا القرض يجب عليه متابعة مقالنا الحالي في السطور التالية.

طريقة تعبئة نموذج الكفيل بنك التسليف 1442

طريقة تعبئة نموذج الكفيل تأتي عن طريق جمع بعض المستندات التي يجب توافرها في حالة الرغبة في الحصول علي قرض بنك التسليف وتتمثل هذه المستندات فيما يلي:

يجب علي الراغب في الحصول علي القرض أن يقوم بتوفير ضامن يتوافر به كافة الشروط التي يتم طلبها في بنك التسليف؛ وذلك من الأمور التي تسهل إجراءات القرض وتجعل الحصول عليه أسرع.

يجب توافر الكثير من المعلومات عن الراعي وتتمثل في الاسم بالكامل ورقم الهاتف الخاص به ورقم الهوية الوطنية والعنوان بشكل مفصل والبريد الإلكتروني ورمز المنزل الخاص به البريدي.

ومن ثم ضرورة توفير تقرير يتم فيه توضيح الأجر الشهري الذي يحصل عليه الشخص طالب القرض؛ وأن يكون هذا التقرير بموافقة صاحب العمل وختمه وتوقيعه عليه.

من الجيد أن يكون الضامن يمتلك بعض الأشياء مثل عقار خاص به أو سيارة؛ وفي حالة اذا كان الضامن لديه رصيد في البنك يتقدم بما يثبت ذلك.

وأخيراً يجب التأكد من وجود كل هذه الطلبات قبل التقدم لطلب القرض؛ لأنها تعطي فرصة اسرع في الحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض بنك التسليف

يجب أن يتوفر مجموعة من الشروط للشخص الذي يتقدم بطلب قرض من بنك التسليف؛ ومن أهم هذه الشروط ما يلي: