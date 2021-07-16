شروط وخطوات التقديم علي قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية 1443

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عمر شويل - جدة شروط التقديم علي قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية يعتبر ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي شبكة الأنترنت الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يالحصول علي الشروط الخاصة بالحصول علي القرض الثاني من بنك التسليف من أجل الزواج أو الحصول علي قرض السيارة أو التمويل في بناء المنزل.

التقديم علي قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من ضمن البنوك السعودية الذي يتبع إلي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويقدم هذا البرنامج مجموعة من القروض إلي المواطنين السعوديين وذلك لأن يساعدهم علي تحسين الحالة المادية لهم وأيضاً القيام بفتح المشروعات التجارية التي تساعد علي زيادة الربح ويحصل البنك من العميل علي فائدة صغيرة مقابل القرض.

شروط القرض الثاني من بنك التسليف

قام بنك التسليف بوضع مجموعة من الشروط التي يجب إن تتوافر وذلك لأن يحصل المواطن السعودي علي القرض الثاني من البنك وتكون هذه الشروط وفقاً للنحو التالي:

يسمح للمواطن بالحصول علي قرض ثاني للزواج في حالة الطلاق أو وفاة الزوجة الأولي.

يشترط إن يقوم المستفيد بتسديد كافة أقساط القرض الأول قبل إن يحصل علي القرض الثاني من البنك.

أذا كان القرض بهدف ترميم المنزل يجب علي المتقدم إن يقوم بسداد أقساط القرض الأول وإن يمر عليه نحو 8 شهور.

يشترط إن لا يزيد عمر المتقدم عند التقديم علي القرض عن 70 سنة.

خطوات التقديم علي قرض ثاني من بنك التنمية الاجتماعية 1443

حتي تستطيع التقديم علي القرض من البنك يجب عليك القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية: