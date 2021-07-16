نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار شهادة ميلاد بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهادة الميلاد بالمملكة العربية السعودية، تعتبر شهادة الميلاد هي المصدر الرئيسي الأول لإثبات هوية الطفل قانونيًا فبدون إصدار شهادة الميلاد للطفل يظل الطفل معدوم الهوية، وتجنبًا لمشكلة خلط الأنساب والأطفال معدومي الهوية اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامًا يفوق الوصف بتسجيل الأطفال حديثي الولادة تسجيلًا قانونيًا عن طريق تسجيل كافة المعلومات التي تخص المولود الجديد من تاريخ الميلاد، ونسب الطفل من الأب والأم وكل ما يتعلق بهوية الطفل، كما توفر المملكة إمكانية إصدار شهادات ميلاد لكبار السن الذين لا يملكون شهادة ميلاد، وتتيح أيضاً إمكانية إصدار بدل فاقد عن الشهادة المفقودة، لذلك وضعت حكومة المملكة بعض الشروط لإصدار شهادة الميلاد.

خطوات إصدار شهادة ميلاد بالمملكة العربية السعودية

إصدار شهادة ميلاد بالمملكة العربية السعودية، وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب توافرها لإصدار شهادة ميلاد للطفل المولود داخل حدود المملكة العربية السعودية، كما وفرت أيضًا الحكومة السعودية إمكانية استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على السادة سكان المملكة السعودية، من ضمن هذه الشروط:

يجب أن تسجل حالة الولادة في المستشفى بصورة إلكترونية تسلم لإدارة المستشفى.

في حالة أن جنسية الأم سعودية يجب توفير صورة واحدة من سجل العائلة الخاصة برده الطفل.

إذا كانت الأم غير سعودية يجب إحضار وسيطة خاصة.

ملئ نموذج تسجيل واقعة الولادة.

حجز موعد في مكتب الأحوال عن طريق منصة أبشر الإلكترونية.

زيارة مكتب الأحوال في المعاد المحدد مسبقًا لتسجيل المولود واستخراج شهادة الميلاد مع مراعاة عدم التأخير عن الموعد المحدد.

تنتهي صلاحية شهادة الميلاد بنهاية العام الأول للطفل بعد انتهاء الطفل من أخذ جميع التطعيمات ومن ثم إصدار شهاد الميلاد الدائمة الأصلية.

شهادة ميلاد بالمملكة العربية السعودية

نظرًا للاهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بجميع مواطنيها وكل السكان المقيمين بها أصحاب الجنسيات المختلفة، اهتمت حكومة المملكة العربية السعودية بالأطفال حديثي الولادة لغير السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية ووضعت بعض الشروط الخاصة لهم لإصدار شهادة ميلاد خاصة بأطفالهم، تابعونا في المقالات القادمة لمعرفة الشروط وغيرها من قضايا المملكة العربية السعودية المتنوعة.