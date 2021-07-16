نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المساعدة المقطوعة موعدها وشروط الحصول عليها 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة هي مساعدة مالية مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقدم للأسر التي تحتاجها بشكل فعلي وذلك يكون بناء على شروط ومعايير تتم وضعها بمعرفة الوزارة، كما أن تلك المساعدة تقدم لفئات معيمة داخل السعودية ويكون لها موعد ثابت لصرفها خلال العام، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم خلال الأسطر القادمة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة من وزارة الموارد البشرية 2021

أن يكون المقدم عليها سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام. ألا يكون قد غادر السعودية لمدة ثلاثة أشهر متتالية. ألا يتخطي راتبه الشهري عن 2000 ريال سعودي. أن يكون غير مالك للعقارات أو المحال التجارية. لا يكون لديه سجل تجاري بأسمه. أن يكون لديه أقامة ثابته بالسعودية.

وزارة الموارد البشرية توضح من هم الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات التي تستحق صرف المساعدة المقطوعة لها وهم:

أسر السجناء.

أم الأيتام.

السيدة الأرملة.

المرأة المطلقة.

الأسر الفقيرة.

الأسر التي يقل دخالها عن 2000 ريال شهرياً.

المرأة التي تعيل أسرة.

المساعدة المقطوعة ماذا تعني؟

المساعدة المقطوعة هى مبلغ مالي يتم صرفه للأسر السعودية التي تقدم الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيتها للحصول عليه، وتتراوح مبالغ المساعدة المقطوعة ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي، يتم تحديد المبلغ على حسب أحتياجهات كل أسرة والوضع الأقتصادي لها والدخل الشهري للأسرة، كما تصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة فقط خلال العام، ويتم تحديد الموعد بمعرفة وزارة الموارد البشرية.

موعد صرف مقطوعة الضمان الأجتماعي 2021

لم توضح وزارة الموارد البشرية موعد صرف المساعدة المقطوعة، فيتم صرفها بناء على الوضع الأقتصادي للمملكة، فمعى انتشار فيروس كورونا مؤخراً قد تأثر أقتصاد المملكة بشكل ملحوظ الأمر الذي ترتب عليه تأخير صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لهذا العام، وأكدت الوزارة سابقاً أن موعد الصرف لدفعة الجديدة قريباً وذلك ما جاءت به فى ردها على تساؤل أحد المتابعين عن موعد الصرف.

وبذك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمقطوعة الضمان الاجتماعي، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائماً.