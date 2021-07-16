نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات مستعملة من الراجحي شروط تقسيط السيارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم مع زوار موقعنا “ثقفني” الكرام عن كيفية الحصول على تمويل سيارات مستعملة من الراجحي، تقسيط السيارات من الراجحي هو أحد الخدمات التي يقدمها المصرف الذي يصنف كواحد من أكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية والتي تتعامل حسب شرائع الإسلام وأحكامه، ويقدم الخدمات المتميزة للمواطنين السعوديين والمقيمين التي من بينها خدمة تمويل السيارات والتي يمكن من خلالها شراء سيارة جديدة أو مستعملة بالتقسيط.

أهم شروط التقديم على تمويل سيارة مستعملة من الراجحي

هناك عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على تمويل السيارة من بنك الراجحي سواء كان المتقدم بالطلب مواطن سعودي أو مقيم أو محال على التقاعد أم يعمل في القطاع العام أو الخاص هذه الشروط نتعرف عليها في السطور التالية

● يسمح للتقديم على التمويل للأعمار من 21 عام وحتى 60 عام وذلك للعاملين في القطاع العام بينما يكون الحد الأدنى للتقدم للتمويل في القطاع الخاص من 21 وحتى 25 عام والحد الأقصىى هو 60 عام.

● يجب أن يكون الحد الأدنى لراتب العميل الذي يعمل في القطاع العام 2000 ريال سعودي بينما يكون 3500 ريال وحتى 7500 ريال في حالة العميل الذي يعمل في القطاع الخاص.

● يجب أن تكون جهة العمل معتمد لدي مصرف الراجحي

● يجب أن يكون العميل الذي يعمل بالقطاع العام قد قضى مدة لا تقل عن شهر في وظيفته الحالية بينما يكون الحد الأدنى للتوظيف في القطاع الخاص من ثلاث شهور وحتى 12 شهر.

● بينما فيما يخص العميل المتقاعد فيجب أن يكون الحد الأدنى للرواتب 1900 ريال سعودي وأن تكون جهة العمل معتمدة لدى مصرف الراجحي كما يجب ألا يزيد عمر العميل عن 70 سنة.

● وفيما يخص العميل المقيم على الأراضي السعودية والذي لا يحمل الجنسية فيجب أن يكون الحد الأدنى لمدة الوظيفة الحالية هو عام كامل للعاملين في القطاع العام وتكون من عام إلى عامين للعاملين بالقطاع الخاص، وأن يكون الحد الأدنى لراتب العميل في القطاع العام 2,000 ريال ،والذي يعمل في القطاع الخاص يكون الحد الأدنى لراتبه من خمسة آلاف وحتى سبع الاف ريال سعودي.