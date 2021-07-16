نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة أولوية وكيفية الحصول عليها ومميزاتها لكبار السن في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الحصول على بطاقة أولوية، واحدة من الخدمات الهامة التي أطلقتها وزارة الصحة في السعودية هي بطاقة أولوية لكبار السن، لكي تسهل عليهم الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجون إليها والتي تتناسب مع حالتهم الصحية، وكذلك سهولة التقديم في المستشفيات والرعاية المنزلية والخدمات الصحية المختلفة، ونعرفكم اليوم على ماهية بطاقة أولوية لكبار السن.

بطاقة أولوية لكبار السن

تسهل بطاقة أولوية لكبار السن الكثير من المشاق عند الحاجة للرعاية الصحية في وقت قصير، وتسهل من حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة واللازمة لهم سواء كانت في المنزل أو المستشفيات، وتقدم البطاقة من وزارة الصحة لجميع كبار السن بالسعودية.

طريقة الحصول على بطاقة أولوية

وللحصول على بطاقة أولوية لكبار السن إليكم الخطوات القادمة:

على المريض أو متابعه أن يتجه للمنشأة الصحية التي يتابع معها المريض لكي يحصل على النموذج المطلوب للتقديم في البطاقة.

يجب أن يعبء النموذج ببيانات المريض مثل اسمه وحالته الصحية والأمراض التي يعاني منها ورقم هويته.

بعد الانتهاء من تعبئة النموذج وتقديم الأوراق التي تثبت حالة المريض الصحية يتم تقديمها لإحدى المراكز الصحية القريبة من المريض.

ومن ثم تسجيل بيانات الشخص المريض إلكترونيًا لربطها مع بياناته الرسمية للحصول على البطاقة وتظل البطاقة صالحة لمدة سنة.

فئات بطاقة أولوية المستحقة لها

هناك الكثير من المميزات التي تقدمها بطاقة أولوية لمن يمتلكها حيث تجعل عملية الرعاية الصحية أفضل وأسرع، لأن كبار السن دائمًا يحتاجون لرعاية خاصة بهم وكثيرًا ما تكون هذه الرعاية ضرورية ولحظية على الفور، لهذا فإن بطاقة أولوية تنقذ الكثير من كبار السن في حصولهم على رعايتهم الصحية المطلوبة في أسرع وقت، كما أنها تجعل لهم الأولوية عن غيرهم من المرضى في المراكز الصحية المختلفة.

أما عن فئات بطاقة أولوية المستحقين لها فهم الذين تخطوا عمر 65 سنة والذي يقومون بغسل الكلى كل فترة والمرضى المسجلين في الرعاية المنزلية وكذلك لذوي الاحتياجات الخاصة وللمزيد من الاستفسار يمكن التوجه لأقرب فرع من المراكز الصحية.