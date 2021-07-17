ذكر الله ..القوة العجيبة ….بقلم : عائشة محمد الفلقي

الحديد يصدأ عندما يتعرض للماء ، والنبات يذبل عندما لاتسقيه الماء ،،

كذلك الروح تذبل و تصدأ و تعطش عطشاً شديداً لايرويها كوب ماء دون أن تبدأ بالتسمية ولا يبتلُ ريقها ويمتنع عن الذبول أبداً ،

سوى بذكر الله الذي تتعافى به الأبدان وتطمئن به الأنفس و تصفو الأذهان عند سماعه ،

فذكره دواء وطمأنينة وفوز ، وإبتعادك عنه أعظم خسارة ،

ودليل إن كلماتي ذات أهمية هو مايلي :

أولاً : عندما نذهب للمستشفى لأي أمر كان نجد لوحة كبيرة مكتوب فيها آيةً ذات عبرة

« و إذا مرضت فهو يشفين »

فهل سألت نفسك لماذا هذه الآية في كل إتجاه ؟!

عندها سيكون الجواب المطمئن هو : لتشعرنا بكرمه لنا فهو الوحيد الذي يملك كل شيء ويستطيع بلحظه إن يغير الأقدار فنحن عندما نخطئ و نصيب يكون كل هذا مقدر لنا ومكتوب علينا و لكن عندما تعلق قلبك بالله لا أحد يقوى أن يغلبك و يغير إتجاهك لأنه إذا تولاك سخر لك كل شيء ..

ثانياً: في القدس أبطال أغلبهم سلاحه الحجارة عندما يريد قذفها يردد «بسم الله و الله أكبر» وبقدرة قادر تكون كالقنبلة تفجر ولا تأذي حاملها و قاذفها دائماً لكلام الله قوة عظيمة لا تواجهها أي قوى أخرى ..

ثالثاً : الحماية والحفظ بيد الله قبل كل شيء إذا أذن و أقام وبدأ بالصلاة توقفت كل الدنيا لَـإِتمام هذا المحفل العظيم و سكنت الأرض وهدأ الكون بسبب صوت القرآن ففيه حكمة و حجة و قوة وبرهان

رابعاً : كم من مريض شفاه الله بالقرآن وبالذكر من تسبيح و إستغفار و الحوقلة و الصلاة على النبي ؟ وكم من علاقة زوجية أصلحها الله بالقرآن ؟ والقلب والجسد عندما يتعب يترنم بترتيل القرآن و الصلاة و الذكر لأنها أعظم نعمة وأبلغُ غاية فحينما تقرأ كتاب الله العظيم تشعر بأن الآيات تلتف حول قلبك كمضاد كأنها دواء يمتص الألم الذي تشعربه ولكنك لاتراه مطلقاً ،،

من الواجب علينا أن لانهجر كتابه الكريم إنما نقرأه و نتدبره و نفهم سنة نبيه جيداً عندها سنجيد التصرف بدعم القوي القدير سبحانه لنا •