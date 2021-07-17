نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاح جديد لفيروس كورونا موديرنا ينضم للقاحات المعتمدة في السعودية ومدى نجاحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقاح جديد لفيروس كورونا ” موديرنا “ حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الجمعة 16 يوليو الجاري اعتمادها تطعيم “موديرنا ” للتطعيم ضد كوفيد 19. ليصل عدد اللقاحات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي إلى 4 لقاحات حتى الآن.

لقاح جديد لفيروس كورونا ” موديرنا “

حيث إن الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية قد وافقت على تسجيل تطعيم موديرنا وبالتالي تتمكن الجهات الصحية بالمملكة من استيراد اللقاح واستخدامه من الآن. وأوضحت وزارة الصحة أن هذا اللقاح فعال ضد فيروس كورونا المستجد ويؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن. ويكون الفاصل بين الجرعة الأولي والجرعة الثانية 42 يوما.

اللقاحات المعتمدة بالمملكة العربية السعودية حتى الآن

حثت وزارة الصحة السعودية جميع المواطنين للتسجيل في تطبيق صحتي ليتمكنوا من الحصول على التطعيم بالمجان للحد من انتشار فيروس كورونا. وذكرت أيضا أن اللقاحات المعتمدة حتى الآن في المملكة العربية السعودية هي 4 لقاحات. وهم

استرازينيكا. فايزر. جونسون أند جونسون. بالإضافة إلى موديرنا.

وإذا تم اعتماد أي لقاح آخر جديد سيتم الإعلان عنه عبر الصفحات الرسمية المعتمدة. والجدير بالذكر أيضا أن لقاحي استرازينيكا وفايزر يقدمان من خلال مراكز اللقاحات المنتشرة بالمملكة والمسجلة على تطبيق صحتي. أما لقاحي جونسون أند جونسون وموديرنا فهما معتمدان من قبل وزارة الصحة السعودية للمطعمين خارج المملكة. وبالتالي أكدت على أن الجرعة الثانية مهمة جدا لمناعة الجسم وتحمي الجسم من التحورات التي تحدث للفيروس.

أولوية التطعيم ضد فيروس كورونا

حيث إنه لا يختلف كثيرا عن جميع لقاحات الفيروس. فيجب إعطاء أولوية التطعيم للعاملين الصحيين حيث إنهم معرضين بشكل كبير لخطر العدوي ويليهم كبار السن. يليهم أيضا من يعانون من مشاكل صحية ثم توفير اللقاح لبقية الفئات.

مدى نجاح لقاح موديرنا

حيث أظهر اللقاح نجاحه في الحماية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. بنسبة تصل إلى 92 في المائة وذلك ابتداء من اليوم الرابع عشر بعد تلقي الجرعة الأولي. وما ننصح به من جهة أخرى هو الالتزام بتطبيق تدابير الصحة الوقائية الفعالة. مثل