نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج الأضاحي منصة إحسان طريقة التسجيل والحجز وكيفية الاستفادة من المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الأضاحي منصة إحسان طريقة التسجيل والحجز وكيفية الاستفادة من المنصة. حيث إنه هناك العديد من التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية. فمن المعهود من الحكومة داخل المملكة البحث عن كل ماهو جديد وتقديمه لمواطنيها لتوفير الوقت وكذلك الجهد لديهم. ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها إمكانية حجز الأضحية من خلال منصة إحسان. فلقد قامت منصة إحسان الوطنية بالإعلان عن فتحها لباب التسجيل في برنامج الأضاحي. كما يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب موعد عيد الأضحي المبارك وكذلك فإنه الهدف من هذا البرنامج هو توصيل التبرع لمستحقيه. ولهذا سوف نقوم اليوم بالتحدث عن منصة إحسان وتوكيل الأضاحي وكذلك طريقة الحجز والتسجيل به. كما يمكنك التعرف أيضاً على توكيل للأضاحي بمنصة تبرع عبر وزارة الموارد البشرية وطريقة التسجيل داخل المنصة

برنامج الأضاحي منصة إحسان

حيث أن منصة إحسان هي منصة خيرية وطنية تسعي دائما لتقديم العمل الخيري للمواطنين بالمملكة. كما إنها تقدم للمواطنين العديد من البرامج الخيرية والتي يأتي من ضمنها برنامج الأضاحي. ومن الجدير بالذكر أن المنصة اثبتت نجاح باهر لهذا البرنامج من خلال السنوات الماضية منذ بداية إنطلاقه. وكان الهدف من إطلاق هذا البرنامج هو التوكيل لذبح الأضحية والعقيقة والهدي وكذلك الصدقة وإرسالها لمستحقيها. كما يتميز توكيل الأضاحي في المنصة بالسرعة وكذلك السرية ويوفر إرسال الأضحية لمن يستحقها دون جهد. كما أن توكيل الأضاحي يضمن توافر جميع الشروط والأحكام الشريعة الإسلامية للأضحية.

طريقة التسجيل والحجز في المنصة

حتي يتم الاستفادة من توكيل الأضاحي يجب على المواطن القيام بالتسجيل داخل منصة إحسان. وللتسجيل في منصة إحسان هناك مجموعة من الخطوات البسيطة والتي يمكننا ذكرها كما يلي :

يجب أولاً القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة إحسان

وبعد ذلك القيام بتسجيل الدخول

وبعدها الضغط على خيار برنامج الأضاحي

ومنها الضغط على أطلب الآن

وعليك اختيار الأضحية ثم يظهر لك ثمن الأضحية التي قمت بإختيارها

كذلك عليك الضغط على متابعة ومنها ادخال رقم الهاتف وألية الدفع وكذلك عدد الأضاحي.

طريقة الاستفادة من منصة إحسان

يتمكن جميع المواطنين من الاستفادة من منصة إحسان وبرامجها الخيرية وخدماتها الإلكترونية. ويمكننا ذكر طريقة الاستفادة من المنصة كما يلي: