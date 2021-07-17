نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة تاشيرة خروج نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طباعة تاشيرة خروج نهائي يبحث عنها الكثيرون من أجل طباعة التأشيرة للخروج بشكل نهائي، حيث أن وزارة الجوازات أو المديرية العامة للجوازات بالسعودية من خلال المنصات الإلكترونية طرق عديده لإصدارها أو إلغائها، ولكن يجب طباعتها والاحتفاظ بهذه النسخة منها من خلال بعض الخطوات وذلك عند الخروج النهائي، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بمعرفة كل ما يدور حول كيفية طباعة تأشيرة الخروج النهائي فتابعونا.

طباعة تاشيرة خروج نهائي

يمكن للمنتفعين من خدمات مديرية الجوازات العامة أن يقوموا بطباعة تأشيرة الخروج بشكل نهائي من خلال الاستعلامات الإلكترونية الموجودة على منصة مقيم، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مقيم بشكل مباشر.

بشكل مباشر. تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

ثم بعد ذلك تضغط على دخول.

يتم اختيار خدمات الطباعة، وذلك من القائمة الرئيسية.

الاختيار من القائمة حزم الطباعة أو البحث برقم الإقامة.

يتم الضغط على مربع الطباعة بجانب الاختيار.

طباعة تأشيرة الخروج النهائي برقم الإقامة من خلال منصة ابشر

يمكن طباعة تأشيرة الخروج النهائي بشكل إلكتروني من خلال منصة ابشر باتباع الخطوات التالية:

الدخول أولًا على منصة ابشر .

. اختيار خدمة ابشر أفراد.

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار الجوازات.

ثم اختيار الاستعلام عن تأشيرة.

إدخال البيانات الشخصية من رقم الإقامة ورقم الهوية. يتم ظهور تأشيرة الخروج النهائي.

يتم اختيار الطباعة.

الاستعلام عن تأشيرة خروج نهائي من خلال منصة مقيم برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن الخروج النهائي للمقيم برقم إقامته من خلال المنصة الإلكترونية مقيم باتباع الخطوات التالية:

الدخول لمنصة مقيم من خلال الرابط على شبكة الإنترنت.

اختيار خدمة التحقق من التأشيرات، وتوجد هذه الخدمة أسفل مربع الدخول.

اختيار التحقق برقم الإقامة.

إدخال رقم الإقامة.

اختيار خيارات صندوق المطابقة.

ثم إدخال رقم الإقامة أو رقم الجواز واسم المقيم وتاريخ انتهاء الإقامة أو تاريخ انتهاء التأشيرة.

ثم يتم الضغط على المربع التحقيقات.

قد تعرفنا في مقالنا هذا على كافة التفاصيل الخاصة بكيفية طباعة تأشيرة الخروج النهائي للمقيم بالمملكة وذلك بشكل إلكتروني ومن خلال المنصات الإلكترونية التابعة لمديرة الجوازات السعودية.