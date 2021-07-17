نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرابط الرسمي وزارة التعليم وإعتماد نتائج إجراءات النقل الخارجي خطوات الإعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت محركات البحث على جوجل من صباح اليوم السبت الموافق 17/7/2021 عقب الإعلان عن ظهور نتائج إجراءات النقل الخارجي، حيث اعتمدت وزارة التعليم نتائج إجراءات النقل الخارجي، وقد أعلنت وزارة التعليم تعتمد نتائج إجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور، وعلى جميع المتقدمين مراجعة واعتماد رغبات النقل في موعد أقصاه ١٣ ذي الحجة من خلال حساباتهم على نظام نور، فقد دعت الوزارة جميع المتقدمين على النقل الداخلي والمنقولين خارجياً إلى الدخول على حساباتهم في نظام نور لمراجعة واعتماد رغبات النقل الداخلي في موعد أقصاه ١٣/ ١٢/ ١٤٤٢هـ، ومن لم يوفق ويريد الاعتراض عليه التقدم بالاعتراض على حركة النقل الخارجي وفق الضوابط والإجراءات والشروط المتبعة ومن خلال الموقع الرسمي للوزارة يتم الاعتراض بعد التأكد من عدم توفيقه وتلبية رغبته.

خطوات الإعتراض على حركة النقل الخارجي:

ومن الجدير بالذكر فقد أعلنت وزارة التعليم عن أتاحت الاعتراض لمن لم يوفق في تلبية رغبته في النقل الخارجي عبر نظام نور عليه بتقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط والإجراءات وخلال فترة زمنية محددة، ومن لم يظهر اسمه فى نتائج وتلبية رغبته في النقل الخارجي عليه بالتقدم بطلب الاعتراض لمراجعة موقفه ،وقد صرح محمد الزارع المهتم بشؤون التعليم والمعلمين إن خطوات تقديم طلب اعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي تتم عبر حساب المعلم في نظام نور من خلال الخطوات التالية:

الدخول على الحساب من الملف الأصلي. اختيار خدمات شؤون المعلمين. ومن ثم اختيار الاستعلام عن حركة النقل الخارجي أسفل الصفحة ( لطلب الاعتراض ). تحديد نوع الرد آلي أو غير آلي . مع العلم أن الاعتراض متاح حتى 3-12-1442 هـ.

نتائج حركة النقل عبر نظام نور:

ومن الجدير بالذكر قد فتحت وزارة التعليم بالمملكة لطلبات الراغبين في النقل لبعض مناطق المملكة ، حيث كانت وزارة التعليم قد أعلنت عن نتائج إجراءات النقل الخارجي لعدد من المعلمين والمعلمات لسد الاحتياج التعليمي، من خلال موقع الرابط الرسمي لنظام نور، وأكدت وزارة التعليم أن ذلك يأتي تحقيقًا لرغبة العديد من المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي بين مناطق المملكة ومحافظاتها، وذلك وفق ما توفر لدى الوزارة من موارد وإمكانات في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة الجائحة كورونا، ووفق المفاضلة المعلنة مسبقًا، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال نظام نور.