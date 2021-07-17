نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة العنوان الوطني برقم الهوية 1442 وطباعة العنوان الوطني عبر مؤسسة البريد السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف عن كيفية معرفة العنوان الوطني برقم الهوية في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الخدمة أحد أكثر الخدمات بحثاً من جانب المواطنين السعوديين حيث تُمكنهم من معرفة أماكن تواجدهم على الخريطة، وتُقدم هذه الخدمة للمواطن بشكل إلكتروني بسيط لا يستغرق وقت كثير، وقد اهتمت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بتطوير التحول الرقمي عن طريق الإعتماد على التقنية الحديثة في تقديم جميع الخدمات للتسهيل على المواطن وتوفير الوقت والجهد ضمن رؤية السعودية 2030م، ويستفيد من هذه الخدمة جميع الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بجانب جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، ولأننا نهتم في موقعنا بتوضيح كيفية الإستعلام عن الخدمات الكثيرة التي تقدمها الحكومة السعودية نكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن العنوان الوطني برقم الهوية بالإضافة إلى كيفية طباعة العنوان الواطني، فإلى نص المقال.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية

يسأل الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية على موقعنا عن كيفية الإستعلام عن العنوان الوطني الخاص بهم بإستخدام رقم الهوية، ونوضح لكم الآن جميع الخطوات اللازمة كالتالي:

أولاً عليك بالولوج إلى الموقع الرسمي للإستعلام عن العنوان الوطني .

. ثانياً ادخل رقم الهوية ورقم الهاتف المُستخدم في التسجيل من قبل.

ثالثاً قم بالضغط على أيقونة التحقق من الهوية الوطنية.

والآن سيتم ظهور كل المعلومات عن عنوانك الوطني.

طباعة العنوان الوطني

في إطار اهتمام الحكومة السعودية بالتسهيل على المواطنين في الإستعلام عن كافة الخدمات التي يحتاجونها وتوفير وقتهم وجهدهم وضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م بالإعتماد الكلي على التكنولوجيا الحديثة تقدم الحكومة السعودية خدمة إلكترونية لطباعة العنوان الوطني للمواطنين السعوديين، وحتى يُمكنك الإستفادة من هذه الخدمة وطباعة عنوانك الوطني قم بإتباع الخطوات التالية:

عليك بالدخول إلى موقع العنوان الوطني على الإنترنت.

ثم يجب عليك كتابة رقم الهوية ورقم الهاتف المستخدم.

ثالثاً قم بالنقر على التحقق من الهوية الوطنية واطبع المعلومات التي ستظهر لك.

نرجو أن يكون المقال به كافة المعلومات التي تبحثون عنها، ولأي سؤال اترك تعليق بالأسفل وسنقوم بالرد عليه