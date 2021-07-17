نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور وتقديم طلب اعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج حركة النقل الخارجي عبر نظام نور، حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج إجراءات النقل الخارجي، وقد توجهت الوزارة الي دعوة جميع المستفيدين من الأفراد المتقدمين على النقل الداخلي وكذلك الأفراد المنقولين خارجياً إلى الدخول علي الحساب الخاص بهم في نظام نور من أجل الاستعلام عن نتائج إجراءات النقل الخارجي برقم الهوية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بالنقل والاطلاع علي الاعتماد الخاص برغبات النقل الداخلي وذلك حتي الموعد التالي بحد أقصي 13/12/1442، ويعد موقع نور هو موقع الاستعلام الرسمي لجميع المتقدمين علي حركات النقل الخارجي، لذا سوف نوضح لكم تفاصيل نتائج إجراءات النقل الخارجي عبر نظام نور.

طريقة الاعتراض علي نتيجة حركة النقل الخارجي 1442

وزارة التعليم بالمملكة قد وفرت من خلال نظام نور خدمة تقديم اعتراض مُخصص لظهور نتائج حركة النقل الخارجي، ويتم تقديم طلب الاعتراض من خلال ضرورة بعض الضوابط والشروط والخطوات الإجرائية التي تحددها الوزارة خلال فترة زمنية يتم تحديدها من خلال الوزارة، وقد وضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي علي توتير خطوات تقديم طلب اعتراض أو تظلم على نتيجة حركة النقل الخارجي والتي يتم تقديمها من خلال حساب المعلم في نظام نور، ويتم تقديم طلب الاعتراض بالخطوات التالية:

الدخول بشكل إلكتروني علي موقع نور ثم الدخول على الحساب الشخصي من خلال الملف الأصلي.

يجب أن يقوم كل متقدم “خدمات شؤون المعلمين”.

التوجه الي اختيار “الاستعلام عن حركة النقل الخارجي” والمتواجدة بأسفل الصفحة الخاصة “لطلب الاعتراض”.

يجب علي كل متقدم أن يقوم بتحديد نوع الرد سواء كان رد آلي أو غير آلي.

تقديم طلب الاعتراض علي حركة النقل سوف يكون متاحاً حتى 3-12-1442.

خطوات الاستعلام عن حركة النقل الخارجي عبر نظام نور

وزارة التعليم قد أعلنت عن ظهور نتائج إجراءات النقل الخارجي وذلك لعدد محدد من المعلمين والمعلمات الذين تقدموا بطلب تقديم وذلك بغرض سد بعض الاحتياجات التعليمية التي تحتاج إليها الوزارة بعدد من المدن والمحافظات داخل المملكة العربية السعودية وذلك في ظل الظروف المحيطة بجائحة كورونا، علي أن يتم الاستعلام من خلال نظام نور من خلال الحساب الخاص بكل معلم أو معلمة.