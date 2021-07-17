خطوات تفعيل خدمة بدل ترحيل في نظام فارس الإلكتروني

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عمر شويل - جدة تفعيل خدمة بدل ترحيل في نظام فارس الآن يسعى العديد من التابعين إلى الوزارة للتعرف أكثر على هذه الخدمة، حيث إنها أحد الخدمات المميزة المقدمة من قبل نظام فارس، وقد أسهمت هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد، على الموظفين التابعين إلى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، كما انه هناك مجموعة من شروط تمديد فترة تلقي طلبات الابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية عبر نظام فارس، حيث أن نظام فارس يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لجميع المعلمين والمعلمات و الإداريين في التربية و التعليم في المملكة، وذلك بهدف تقوية وتفعيل التعاملات الإلكترونية تحقيقا لرؤية 2030.



خطوات تفعيل خدمة بدل ترحيل في نظام فارس1443

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن الإجراءات الواجب إتباعها، من قبل كل من يرغب بتفعيل، خدمة بدل ترحيل في نظام فارس الإلكتروني، وجاءت طريقة التفعيل كما يلي:

تسجيل الدخول إلى منصة نظام فارس. ثم بعد قم بالنقر على أيقونة مستخدم جديد في المنصة. قم بإضافة جميع كافة البيانات المطلوبة منك وهي كما يلي: رقم السجل المدني، رقم الآبيان الذي سيتم استقبال الراتب عليه، عنوان البريد الإلكتروني، رقم الهاتف. وأخيرا قم بالنقر على أيقونة الإرسال.

خدمات نظام فارس 1443

يعتبر نظام فارس هو أحد أهم وأبرز المنصات الإلكترونية، التي توفرها وزارة التعليم السعودية، للمدراء والموظفين في المملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاق هذه المنصة لكي تكون أحد المنصات التي توفر الخدمات الإلكترونية، وتتمثل خدمات نظام فارس الإلكترونية فيما يلي:

خدمات نظام فارس للمدراء

خدمة رفع طلبات مباشرة للموظفين بسبب الإجازة. الاستعلام عن طلبات الموظفين. متابعة طلب بدل للموظفين. خدمة الإبلاغ عن غياب الموظفين.

خدمات نظام فارس للموظفين

خدمة الاستعلام عن بيان السجل التاريخي للموظف. الاستفسار عن الطلبات المعلقة. طلب تعديل موعد بدء الإجازة. خدمة طلب قطع إجازة أو تمديد إجازة أو إلغاءها. الاستفسار عن بيان خارج الدوام. الاستعلام عن كشف الرواتب.

خدمة بدل ترحيل في نظام فارس 1443

تعد خدمة بدل هي أحد الخدمات الإلكترونية ، التي يتم تقديمها من قبل منصة فارس، حيث تقوم خدمة بدل بتقديم العديد من المميزات، للعاملين في وزارة التعليم السعودية، وذلك للمعلمين والإداريين وكذلك العمال ، وغيرهم من الموظفين التابعين إلى وزارة التعليم بالمملكة، ثم بعد تعمل خدمة بدل على توفير جميع الإمكانيات، المتاحة للموظفين لتسجيل الطلبات الخاصة بالنقل الداخلي والخارجي، وذلك للكوادر التعليمية للعام الدراسي الجديد.