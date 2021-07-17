نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القبول الموحد | الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطلاب والطالبات 1442، فقد تم الإعلان اليوم عن بداية الاستعلام عن نتيجة القبول الموحد الخاص بالطالبات لعام 1442 من خلال بوابة القبول الرسمية الخاصة بالقبول في الجامعات، وقد تم الإعلان عن نتيجة القبول الموحد خلال هذا اليوم الموافق السبت 17 من شهر يوليو 2021، علي أن يتم الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتسطيع جميع الطلاب تسجيل الدخول بالموقع من أجل التعرف علي تفاصيل النتائج، وذلك وفق جدول المواعيد الخاص بقبول جامعات الرياض والجامعات الأخري الذي تم الإعلان عنه من خلال مسؤولي بوابة القبول الموحد للطالبات، وسوف نوضح لكم الاستعلام عن نتائج القبول الموحد للطالبات 1442.

الاستعلام عن نتائج القبول الموحد 1442

وضحت بوابة القبول الموحد يجب أن يتم تسجيل الدخول عبر بوابة القبول الموحد الخاصة بالطالبات حتي يتم الاستعلام عن النتيجة الخاصة بكل طالبة، ويجب علي كافة الطلاب والطالبات أن يتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية التي تم تحديدها من خلال الترتيب التالي:

يجب الدخول علي الموقع الإلكتروني: القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

يجب أن يتم الضغط علي تسجيل الدخول من خلال حساب الطالب الرسمي علي الموقع.

يجب إدراج اسم المستخدم الشخصي بالموقع ثم إدراج الرقم السري أيضاً.

الضغط علي تبويب تسجيل الدخول.

وقد أكدت لجنة القبول الموحد بأن موعد إعلان نتائج القبول الموحد الخاص بالفرز الأول، علي أن يتم تأكيد القبول الخاص بالطلاب من خلال البوابة الإلكترونية في يوم الخميس الموافق 5/12/1442 ويتم الاختيار للقبول من خلال المفاضلة التي تتم وفق الرغبة الأولى المقيدة.

نتائج القبول الموحد 1442

وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد حددت موعد إعلان النتائج الخاص بالفرز النهائي والبدء بتأكيد القبول للطلبات المقدمة من جانب الطالبات من خلال بوابة القبول الموحد في يوم السبت الموافق يوم 7/12/1442، علي أن يكون آخر موعد لتأكيد طلب القبول الخاص بالفرز الأول للطلاب في يوم الأحد الذي يوافق يوم 8/12/1442، وقد تم التأكيد من جانب الوزارة بأن الاستعلام عن كافة النتائج الخاصة بالطلاب أو الطالبات سوف يكون من خلال بوابة القبول الموحد فقط دون أي مواقع أخري.