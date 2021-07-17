نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار السعودي واحدًا من أفضل وأبرز التمويلات التي يقدمها بنك الاستثمار. فيقدم بنك الاستثمار مجموعة من التمويلات المميزة التي تخدم شرائح كبيرة من العملاء داخل المملكة من المواطنين، بجانب تقديمه عدد من المزايا الاستثمارية للباحثين عن تحقيق الأمان المالي ومنها وديعة المرابحة الأفضل في المملكة. وفي السطور المقبلة سوف نتعرف على تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل .

تمويل بدون تحويل راتب بنك الاستثمار السعودي

يقدم المصرف عددًا من التمويلات المناسبة لكافة الشرائح ومن أبرزها تمويل بدون تحويل راتب فيعتبر القرض الشخصي أحد وسائل التمويل هناك ومن أهم مميزات القرض:

عدم الحاجة لتحويل الراتب بشكل مباشر على البنك.

يصل مبلغ التمويل إلى 50 ألف ريال حتى 500 ألف ريال.

مدة سداد تبدأ من 6 شهور حتى 5 سنوات كحد أقصى.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من قبل الهيئة الشريعة في بنك الاستثمار.

لا يُلزم البنك العميل بوجود كفيل.

يمكن تقديم طلب خاص بإعادة التمويل بشرط تسديد 20% من قيمة التمويل الحالي.

في حالة تم زيادة راتب العميل بإمكانه التقدم لطلب تمويل إضافي.

يتم إعفاء المقترض من سداد بقية الأقساط في حالات العجز الكلي الدائم والوفاة ويتحملها المصرف.

إمكانية فتح حساب جاري بنك الاستثمار دون تحديد حد أدنى للرصيد لفتح الحساب.

قيمة الرسوم الإدارية للحصول على التمويل لا تزيد عن 1% من قيمة التمويل أو مبلغ 5000 ريال يتم اختيار القيمة الأقل.

يمكن للعميل التقدم بطلب للحصول على دفتر شيكات أو بطافة صراف آلي مجانية.

يتمتع العملاء بمزايا فلكس كليك وفلكس كول والتنبيهات عبر الرسائل القصيرة.

المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بنك الاستثمار

نموذج طلب التمويل وتعبئته بشكل سليم.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

خطاب توجيه من جهة العمل الحالية موضح فيه قيمة الراتب الشهرية والبدلات وتاريخ بدء العمل.

شهادة تعريف بالراتب الشهري من جهة العمل الحالية.

بطافة العمل المُدون بها الرتبة الحالية إذا كانت متاحة.

شروط الحصول على تمويل بنك الاستثمار