نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442 وخدمات نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد يكون موجهة للعاملين والمعلمين بوزارة التعليم السعودي وقد أطلقت الوزارة نظام فارس الإلكتروني وهو نظام مجاني بسيط يسهل اجراءات التصاريح والطلبات بطريقة إلكترونية توفر الجهد والوقت المبذول في الذهاب إلى المكاتب،ويعمل نظام فارس عل رفع كفاءة الموظفين الذين يعملون في الشئون الإدارية والتعليمية بالوزارة،كما يقوم بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارات التعليمية،ولذلك وجب التسجيل في نظام فارس خلاف الخدمات الذاتية الذي يقدمها لكل العاملين والمعلمين والادرايين بوزارة التعليم، ومن الممكن التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية تحت مسمى مستخدم جديد يوفر للمستخدم بيانات الدخول على نظام الخدمة الذاتي والتي ترسل بشكل إلكتروني على البريد الإلكتروني والهاتف النقال وتتضمن اسم المستخدم وكلمة السر المؤقتة والذي يتم تغيرها بمجرد الدخول من جديد عبر أيقونة نظام فارس الخدمة الذاتية ولذلك يجب معرفة خطوات التسجيل في النظام والاستعلام عن القرارات الصادرة من قبل المديرين بشأن الموظفين والعاملين، ويمكن أيضا معرفة كيفية تحديث البيانات في نظام فارس 1442 وخدمات نظام فارس الذاتية.

خطوات ورابط التسجيل في نظام فارس الجديد 1442

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم السعودي. الدخول على نظام فارس واختيار مستخدم جديد. كتابة البيانات المطلوبة من رقم الجوال والبريد الإلكتروني ورقم الأبيان. بعد إدخال البيانات يتم كتابة رمز التحقق والضغط على تنفيذ. يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بالتسجيل فيه. يحتوي نص الرسالة على رمز التفعيل. يتم إدخال رمز التفعيل الموجود بأعلى يمين الصفحة. يتم بعد ذلك بإدخال رقم الهوية واختيار تنفيذ.

خدمات نظام فارس الذاتية

طلب البدلات والحوافز المختلفة. طلب قطع الإجازة والعودة إلى العمل. طلبات التقاعد والإحالة للمعاش. الإبلاغ عن موعد العودة إلى العمل. الإبلاغ عن غياب الموظف. طلب تعديل المد للإجازة وطلب الإلغاء للإجازة. كشف الرواتب. البيانات الأساسية للموظف. بيان السجل التاريخي للموظف. بيان خارج الدوام. بيان الانتدابات.

خدمات نظام فارس للموظفين

طلب الإجازة بسهولة. مد فترة الإجازة. تعديل المدة عبر نظام فارس. أمكانية قطع الإجازة للموظفين. التمكن من طلب التقاعد.

بيانات العاملين على نظام فارس للخدمة الذاتية

الدخول إلى موقع فارس. تسجيل حسابك والدخول على الحساب الخاص. اختيار صلاحية الخدمات الذاتية للموظفين. ثم يتم اختيار استعراض خدمات التسكين وبعد ذلك يتم الضغط على أضافه . لتظهر لك على الشاشة جميع البيانات الخاصة و المتعلقة بالموظف وهي : رتبة الموظف، الدرجة الوظيفية الخاصة به . رقم الوظيفة السابق وأيضا المسمى الوظيفي سابق الخاص به تفاصيل الراتب السابق. وظهور رتبة الوظيفة الحالية وأيضا الدرجة الخاصة الوظيفة الحالية . الرقم الخاص بالوظيفة الحالية الراتب الأساسي المتاحة حاليا وراتب الإجمالي بالمكافآت والحوافز .

والجدير بالذكر أن يعتبر هذا النظام من أهم الأنظمة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية الذي يقوم بتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالإدارات التعليمية لكي يتم الربط بين الموظفين مع الوزارة التابعة لهم بشكل رسمي ويكون حلقة الوصل لجميع العاملين بالمدن السعودية فيما بينهم،كما أن يتم الدخول الصحيح والاستفادة من الخدمات دون الحاجة لمساعدة أحد خاصة أن هناك موظفين تعتبر أول مرة لهم لإنشاء مستخدم جديد وقد أتاح أيضا إرسال التطوير المهني في نظام فارس وإدخال الدورات وذلك اذا ارد المعلم إضافة دورة جديدة أوشهادة إلى ملف رصد الساعات أو نقاط التطوير المهني قبل غلقه، ويعد هذا اكثر ما تسعى ألية المملكة أن يكون كل النظام زقمي الكترونى دون الذهاب إلى المكاتب لتوفير الوقت والجهد وكذلك سرعة تخليص الإجراءات ومعرفة الجميع كافه الإجابة على استفسارات من خلال المنصات الالكتروانية التي تعمل على تحقيق أهداف روية 2030 للنهوض بالمملكة العربية السعودية في كافة المجالات وتطويرها والعمل عل تنوع وتوفير الخدمات بها، ويتم تقديم الاستفسارات حول الخدمات مع إمكانية التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء أو الدعم الفني، من خلال الرقم الموحد المجاني الذي وفرته الوزارة، والاتصال يكون على الرقم: 19996