نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تعديل الضمان الاجتماعي وتحديث بيانات الضمان وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تعديل الضمان الاجتماعي تهم جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي يعمل على تقديم المساعدات المقطوعة والمعاش لكل مواطن في المملكة العربية السعودية ينطبق علية شروط الاستحقاق،كما أن الضمان الاجتماعي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتعد من اكبر المؤسسات الموجودة بالمملكة التي تعمل على تطوير وتحسين دخل الفرد لتوفير حياه كريمة وتلبية احتياجاته، ولذلك يعد الضمان الاجتماعي اهم ما يشغل عقول كثير المواطنين لما تقدمة من خدمات تفيد المواطن وتحديث بياناته وتعديلها،يتمكن المستفيد أو الأسرة من صرف معاش الضمان الاجتماعي بدء من الشهر التالي لقبول طلبه ضمن معاش الضمان الاجتماعي ويمكن معرفة الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني ورقم الهوية.

تعديل الضمان الاجتماعي الجديد 1442

الضمان الاجتماعي الجديد يعمل على حماية المواطنين من التعرض لأي عقوبة وهذا يكون في حالة تغير البيانات الخاصة بالعميل أو حصوله على عمل،حيث إن تحديث البيانات هو من الأمور الأساسية والتي تضمن للمستفيد الحصول على المعاش الخاص به من الضمان، كما أن تقوم الوزارة بوضع فترة خاصة بالتحديث والتي تكون عبارة 30 يوم ويكون المستفيد عرضة لسقوط الاستحقاق عنه في حاله عدم القيام بتعديل بيانات الضمان، ويتم التقديم في البرنامج وتقوم بفحص الطلبات وتحديد نتيجة القبول بناء على توافر عدد من الشروط والضوابط.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كتابة البيانات الخاصة به والتي تتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور. بعد كتابة المعلومات الخاصة بالمستفيد يتم الضغط على خانه تحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي. ظهور كافة البيانات القديمة المتعلقة بالمستخدم والتي تم كتابتها عند التسجيل. الضغط على الأيقونة المراد التعديل عليها ويتم تعديلها بشكل مباشر ومن البيانات عنوان السكن أو رقم الهاتف. الضغط على كلمة إرسال طلب التحديث.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

الدخول على رابط منصة الوزارة للاستعلام. النقر على بدء الخدمة. إدخال البيانات المطلوبة من رقم الضمان ورقم السجل المدني. ثم إدخال رمز التحقق المرئي بعد الانتهاء بالنقر على عرض وانتظر حتى تقوم المنصة بعرض البيانات المطلوبة.

شروط التقديم على الضمان الاجتماعي

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. يتم استثناء الجنسية للسيدات المتزوجات من سعودي الجنسية أو الأرامل. يجب على المتقدم ألا يمتلك أي ممتلكات خاصة تساعده على الحصول على الربح . يجب أن يكون المتقدم غير قادر على العمل. استثناء الجنسية بالنسبة للأطفال اليتامى والحاملين لبطاقات التنقل وذوي الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة. يجب أن لا يكون له سجل تجاري أو دخل ثابت من أي جهة عمل. أن لايقل عمر المستفيد عن 26 عام. أن لايقل عمر المتقاعد عن60 عام. يشترط أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم أقل من الحد الأدنى المسموح به.

الفئات المقبولة في الضمان

تقوم الوزارة بتصنيف المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي حسب البيانات والمعلومات التي يقوم المستفيد بتقديمها والتي تتعلق بالحالة الصحية والحالة الاجتماعية والحالة البدنية وعند قبول الطلبات المقدمة لمعاش الضمان الاجتماعي تقوم الوزارة بتصنيف وفقًا للمجموعات والفئات التالية:

مستفيد غير قابل للتأهيل. مستفيد قابل للتأهيل. مستفيد قادر على العمل.

الجدير بالذكر أن الضمان يقدم خدمات كثير منها التسجيل في الضمان وخطوات استخراج كارنيه المعاقين 2021 والأوراق المطلوبة وغيرها الكثير التي تقدم الدعم المالي والمعنوي لمعاقين واسرهم في مواجهة ظروف الحياه، كما أن يعد هدف مؤسسة الضمان الاجتماعي من الأساس تحسين مستوى دخل الفرد ومساندته مادية في المملكة العربية السعودية.