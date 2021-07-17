نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفع الرقمي من تطبيق محفظة Riyad Pay في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤخراً قام بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية بإطلاق أحدث خدماته الرقمية للدفع الإلكتروني الذكي بما يشابه تقنيات apple pay ، عبر التقنيات الخاص بالهواتف الجوالة ، وذلك عن طريق تطبيق جديد يتيح للعملاء بالبنك الدفع للمشاريات في نقاط البيع المختلفة باستخدام الهاتف المحمول دون الحاجة لإبراز البطاقات الائتمانية ، ويأتي هذا التطوير في منظومة سعي البنك لتسهيل التعاملات البنكية علي عملاؤه ، مع تنويع وسائل الدفع والمعاملات المالية والمصرفية ، ويتيح تطبيق الدفع الرقمي من تطبيق محفظة Riyad Pay لعملاء البنك تحميل بطاقة الماستر كارد الائتمانية علي هاتف العميل ، ومن ثم يستطيع تسديد فواتير المشتريات في نقاط البيع المختلفة ، والتي تدعم خواص الاتصال قريب المدي بدون الاحتياج لاستخدام البطاقة نفسها ، وتم تصميم تطبيق Riyad Pay بأعلي معدلات ومعايير الأمان وبروتوكولات التوثيق الرقمي فيما يخص كافة العمليات المالية ، وللتوضيح فإن رقم البطاقة والرقم السري لا يتم تخزينهم في البرنامج ولا يمكن للبائع الإطلاع علي أي منها أو الوصول إليها ، والخدمة تشابه apple pay ، ويأتي هذا التطور بجوار بطاقات الخصم المضاعف سيغناتشر كاش باك.

الدفع الرقمي من تطبيق محفظة Riyad Pay

و جدير بالذكر أن تطبيق المدفوعات الرقمي من بنك الرياض يستوجب وجود جهاز محمول يعمل بنظام تشغلي الأندر ويد من الإصدار 4.4 كيتكات أو أعلي من ذلك ، وداعم لتقنية الاتصال قريب المدي NFC ، ولا يتطلب اتصال الهاتف بشبكة المحمول أو حتي الإنترنت أثناء التعامل علي أي نقاط المبيعات التي تدعم الاتصال قريب المدي ، ويقوم العميل باستخدام التطبيق كالآتي :

أولاً تحميل البرنامج من متجر التطبيقات الرقمية علي الهاتف الخاص به.

ثانياً يقوم بالتسجيل في البرنامج واختيار البطاقة الائتمانية من نوع ماستر كارد أو بطاقات المسبقة السداد من بنك الرياض.

ثالثاً يقوم العميل بتحميل البطاقة في البرنامج وإنشاء رقم سري للمحفظة الرقمية.

رابعاً يقوم العميل بتقريب الهاتف الجوال من جهاز نقاط البيع الداعم لتقنية الـ NFC والتأكد من وجود شعار Pay Pass.

ويمكن للعميل التعرف علي مزيد من المعلومات حول المحفظة وطريقة التعامل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الرياض أو الاتصال علي الرقم الموحد : 920002470 .

مزايا الدفع الإلكتروني من تطبيق بنك الرياض Riyad Pay

نظراً لأن تقنية السداد الرقمي حديثة علي المستويين العالمي والمحلي ، فإن انتشار التقنية سيزداد مع الوقت وزيادة عدد أجهزة المشتريات والمتاجر المعتمدة لهذه التقنية ، لما لهذه التقنية من مميزات عديدة مثل :

السداد الإلكتروني تجربة مريحة وسهلة وسلسة : فقط من خلال تمرير الهاتف فوق نقاط البيع لدفع ثمن المشتريات بما لا يتعدى الـ 100 ريال للعملية بخلاف خدمة بطاقة مدى.

البرنامج مصمم لتحقيق مستوي خدمة وأمان باستخدام الترميز والتشفير المعلوماتي وعدم تسجيل رقم البطاقة بالتطبيق.

النظام الإلكتروني يوفر بروتوكولات توثيق عالية وقوية في تحقيق كافة المعاملات المادية.

يدعم السداد خلال كافة أجهزة السداد الداعمة للاتصال قريب المدي NFC في كل أنحاء العالم.

طرق الدفع الإلكتروني من Riyad Pay :

يتيح التطبيق الإلكتروني طريقتين للدفع وهما :

أولاً : من خلال فتح الجوال عن طريق الرقم السري أو الرمز والنمط ، حيث تقوم بوضع الرقمي السري أو النمط وتقريب الهاتف لنقاط المدفوعات مع تفعيل الاتصال NFC ، وستبدأ عملية السداد علي الفور ، ويمكن التبديل بين البطاقات الخاصة بالسداد قبل تقريب الهاتف من الجهاز.

ثانياً : عن طريق اختيار أيقونة تطبيق محفظة من الجوال ، ومن ثم اختيار البطاقة الأساسية أو أي بطاقة أخري ، وبعدها تقريب الهاتف من جهاز السداد ووضع الرقم السري للتطبيق ، ثم نقوم بالضغط علي ادفع الآن وتقريب الهاتف من جهاز المشتريات لإتمام عملية الشراء.

تساؤلات حول عمليات السداد الرقمي من تطبيق محفظة بنك الرياض Riyad Pay

و يتوارد علي العملاء بعض التساؤلات والتي نوفر لها إجابات من خلال مقالنا كالآتي :