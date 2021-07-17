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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الترقيات برقم السجل المدني 1442 بمنصة مسار، حيث يتم الاستعلام عن الترقيات 1442 من خلال رقم السجل المدني عبر الدخول علي منصة مسار الإلكترونية، ويتم الاستعلام عن الترقية من خلال عدد كبير من الموظفين بالقطاعات الحكومية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، وقد وفرت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الترقيات الجديدة بكل سهولة من خلال استخدام رقم السجل المدني لجميع الأفراد العاملين بالوزارة، حتى يستطيع كل فرد الاستعلام عن حالة الترقية سواء شموله من ضمن قرار الترقية الجديد أم لا، وقد أوضحت وزارة التعليم أن القرار الخاص بالترقيات يتم وفق أسُس قد تم توضيحها والتي تتم بنظام المفاضلة، وفق بعض المعايير التي تم تحديدها من خلال الوزارة بهدف تطبيقها بهذا النظام، واليكم طريقة الاستعلام عن الترقيات برقم السجل المدني 1442 بمنصة مسار.
الاستعلام عن الترقيات برقم السجل المدني 1442
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وفرت لجميع العاملين بكافة المؤسسات والقطاعات الحكومية والعامة، إمكانية الاستفسار عن كل ما يخص تفاصيل الترقية المتعلقة بالموظف أو الموظفة، كما يمكن الاستعلام عن البنود الخاصة بالمفاضلات التي يتم تطبيقها بالقطاعات العامة، والتي بواسطتها تتم عملية ترقية العاملين، سواء بنظام الترقية الاستثنائية أو من خلال اختيار المفاضلة، وبالتالي يكون قد تم توفير كافة أشكال الترقيات بمختلف الاختيارات لجميع العاملين، ويتم الاستعلام عن ترقية بالسجل المدني للعاملين والموظفين من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- يجب الدخول بشكل إلكتروني الي بوابة الاستعلام عن الترقية من خلال منصة مسار من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- يجب الضغط علي الدخول من خلال “تسجيل الدخول.
- يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد.
- إدراج رمز التحقق في المكان المحدد له ثم الضغط علي تسجيل الدخول.
- بعدها سيتم الدخول علي الصفحة الرئيسية.
- الضغط علي الخدمات الإلكترونية ثم الضغط علي خدمة الترقيات.
- إدخال رقم السجل المدني ثم الضغط علي الرغبات الوظيفية.
- سوف تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالترقيات الجديدة التي تم استحداثها من خلال وزارة التعليم وفق الأفضلية التي تحددها الوزارة لجميع الموظفين بالمملكة العربية السعودية.
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