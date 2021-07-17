نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث هذه الأيام على رابط الاستعلام عن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور، وذلك بعدما اعتمدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي، كما دعت الوزارة جميع المتقدمين على حركة النقل الداخلي والمنقولين خارجياً للدخول على حساباتهم الشخصية على نظام نور وذلك لمراجعة واعتماد طلبات النقل الداخلي وذلك فى موعد أقصاه يوم 13 من شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرية.

رابط حركة القل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

وقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن نتائج إجراءات حركة النقل الخارجية لبعض من المعلمين والمعلمات بهدف سد العجز فى بعض التخصصات من خلال نظام نور التعليمي، وأشارت وزارة التعليم بأن نتائج حركة النقل تأتي تلبية لرغبات العديد من المعلمين والمعلمات بين مناطق المملكة العربية السعودية والمحافظات المختلفة، وذلك بحسب ما توفر لوزارة من موارد بشرية وإمكانيات.

وذكرت الوزارة بأن هذه الحركة تمت وفق المفاضلة المعلنة من قبل فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المملكة من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، كما أكدت بأنه يمكن الاطلاع على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات من خلال رابط نظام نور التعليمي.

خطوات تقديم اعتراض على حركة النقل الخارجي

تتيح وزارة التعليم من خلال نظام نور تقديم اعتراض على نتائج حركة النقل الخارجي وفق عدد من الضوابط والشروط والإجراءات، وذلك خلال فترة زمنية محددة، ويتم ذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول على حسابك من الملف الأصلي، ثم اختيار خدمات شئون المعلمين.

اختيار استعلام عن حركة النقل الخارجي، ثم تحديد نوع الرد آلى أو غير آلى.

والاعتراض متاح حتي يوم 3 ذي الحجة 1442 هجرية.

خطوات التسجيل فى نظام نور للمستجدين

أتاح نظام نور إمكانية التسجيل للمستجدين من أولياء الأمور للأبناء والبنات الملتحقين بالصف الأول الابتدائي وذلك بحسب جدول زمني باتباع الخطوات التالية:-