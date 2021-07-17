نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط بأقل راتب وبدون كفيل تمويل فورى بمدة سداد تصل حتي 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط بأقل راتب وبدون كفيل تمويل فورى يأتي ضمن مجموعة من العروض التمويلية الشخصية التي يبحث عنها الكثير من العملاء في المملكة العربية السعودية ، وقد قامت شركة النايفات للتمويل بتقديم تمويل شخصي فورى وكاش بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما تعمل الشركة علي توفير التمويل بمبالغ مالية كبيرة تلبي الاحتياجات المالية للأفراد بالمملكة العربية السعودية .

قسط بأقل راتب وبدون كفيل مع تمويل شركة النايفات

تمويل شخصي كاش ونقدى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، أحد منتجات التمويل الشخصي الذي توفره شركة النايفات للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، حيث صممت الشركة هذا المنتج ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما تهدف الشركة من خلال هذا المنتج إلي تلبية الاحتياجات المالية للعملاء من خلال شروط ميسرة ومتطلبات بسيطة ، بالإضافة إلى سرعة إتمام عملية التمويل ، كما توفر شركة النايفات للتمويل خيارات للسداد مرنة تساعد العميل علي سداد مبلغ التمويل بسهولة مطلقة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المميزات التي توفرها شركة النايفات للتمويل للعملاء من خلال هذا المنتج.

تمويل شخصي مصمم من شركة النايفات للتمويل ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. تقدم شركة النايفات للتمويل القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة ، يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. يمكن للعميل الحصول على تمويل شخصي بمبالغ مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. يتميز تمويل شركة النايفات بهامش ربح تنافسي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الإلتزامات المالية للعميل . يمكن للعملاء العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً الاستفادة من عرض قسط بأقل راتب وبدون كفيل بشروط ميسرة وسهلة. تعمل شركه النايفات للتمويل على سرعة إنهاء عملية التمويل ، وذلك من خلال إجراءات سريعة وميسرة. تعمل شركة النايفات للتمويل علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل بأسهل الإجراءات.

كيفية التقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة النايفات

وفرت شركة النايفات للتمويل رابط إلكتروني رسمي للتقديم على طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لدي الشركة ، حيث يقوم العميل بتسجيل الدخول علي رابط تمويل شركة النايفات ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة المعلومات الشخصية الخاصة بالشخص المتقدم بالطلب ، وبعد ذلك يقوم العميل بإرسال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة والداعمة للبيانات الشخصية للعميل ، ولا يشترط علي العميل التواجد الفعلي في الشركة ألا في مرحلة التوقيع على عقد التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.