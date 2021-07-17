بأقل راتب 1900 ريال وبدون كفيل أحصل على تمويل شركة إمكان

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عمر شويل - جدة بأقل راتب 1900 ريال سعودي وأيضاً لايشترط لوجود كفيل مع تمويل شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية فشركة الإمكان للتمويل تسعى لتقديم منتجات تمويلية جديدة ومبتكرة فالقد قدمت الشركة التمويل الشخصي الميسر وكذلك التمويل الشخصي الإضافي وأيضاً تمويل المشتريات واليوم نقدم تمويل جديد وهو التمويل التأجيري والذى من خلاله يحصل المتقدم على مبلغ تمويل يصل إلى مليون ريال سعودي.

بأقل راتب 1900 ريال أحصل على تمويل شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل هي أحد الشركات المالية بالمملكة والتى تسعى لتوفير عروض تمويلية جديدة وذلك من أجل إرضاء جميع العملا والتمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل متاح للعملاء السعوديين وأيضاً العملاء المقيمين بالمملكة العربية السعودية ويتميز أيضاً هذا التمويل بالعديد من المزايا التي سوف نوضحها الآن

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بأنه تمويل لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

العميل المتقدم يحصل على مبلغ تمويل يصل إلى مليون ريال سعودي.

1900 ريال سعودي هو الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم للحصول على التمويل التأجيري.

التمويل التأجيري لدى شركة إمكان يتميز بأنه متاح للمواطن السعودي وأيضاً المقيم.

يستطيع العميل المتقدم سداد قيمة التمويل على فترة تصل إلى 5 سنوات.

يتميز تمويل شركة إمكان بأنه لا يشترط لوجود كفيل وكذلك لا يشترط تحويل الراتب.

يحصل العميل المتقدم على الموافقة السريعة.

يتميز القرض التأجيري لدى شركة إمكان بسهولة وسرعة الإجراءات.

يوفر التمويل التأجيري التأمين الشامل خلال مدة التمويل.

طريقة الحصول على تمويل شركة إمكان للتمويل

حددت شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية عدة طرق مختلفة من أجل مساعدة العملاء في الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان فقد حددت ثلاثة طرق بسيطه وهو ما سوف نتعرف عليه الآن