نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات تصل لنصف السعر.. أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية بمناسبة عيد الأضحى 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يهتم كثير من المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، بمعرفة أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية، والتي تصل الخفيضات عليها إلى النصف، ويسري العرض من يوم الأربعاء 4 ذو الحجة الحالي إلى الثلاثاء 17 من الشهر نفسه 1442هـ، أو حتى نفاد الكمية، فيما يأتي ذلك في إطار مشاركة هذه السلسلة التجارية التي تأسست في المملكة عام 1978م، في إسهام ودعم جميع السكان في السعودية، وتوفير أفضل المنتجات والسلع المختلفة، بأسعار تنافسية، سيما صعوبة المعيشة، وارتفاع الأسعار، على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية بمناسبة عيد الأضحى 2021

وننشر أقوى عروض هايبر بنده الأسبوعية بمناسبة عيد الأضحى 2021، في المملكة ليستفيد منها المواطنون والمقيمون، التي تتميز بالخصومات المميزة، كالتالي:

3 علب فول بالخلطة، حدائق كاليفورنيا، 9.59 ريال، بدلا من 17.85 ريال.

2 حبة معجون طماطم السعودية، بسعر 17.95 ريالا، بدلا من 25 ريالا.

علبة نوتيلا، بسعر 29.95 ريال، بدلا من 41.95 ريال.

2 كيلو صدور دجاج طرية ساديا، بسعر 43.95 ريال، بدلا من 51.95 ريال.

حبة دجاج فاخر طازج كيلو، 14.95 ريال، بدلا من 19.95 ريال.

400 جرام مكعبات صدور دجاج، بسعر 16.95 ريال، بدلا من 19.75 ريال.

كيلو جبنة رومي، 32.95 ريال، بدلا من 49.25 ريال.

خليط زبدة غير مملحة إماراتي، 7.95 ريال، بدلا من 16.95 ريال.

كيلو مربى، 12.95 ريال، بدلا من 17.95 ريال.

كيلو لبنة تركية داري، بسعر 16.95 ريال، بدلا من 25.95 ريال.

كيلو طحينة ماركة الشعلة، بسعر 19.95 ريال، بدلا من 24.95 ريال.

كيلو حلاوة طحينية ماركة الخروف، بسعر 9.95 ريال، بدلا من 14.50 ريال.

كيلو صدور دجاج مدخن، بسعر 69.95 ريال، بدلا من 89.95 ريال.

عروض أضاحي بنده في السعودية

أما فيما يتعلق بعروض panda للأضاحي، فهي تقدم العديد من الأنواع بالأسعار المناسبة، كما توفر خدمة الذبح في مسالخ رسمية، ثمّ التقطيع المجاني، لتكون جاهزة للتخزين أو التوزيع، وذلك على النحو التالي، كما يُمكن الإطلاع على كافة العروض من خلال رابط عروض هايبر بنده الأسبوعية بالتفصيل: