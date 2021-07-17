نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنتهي 27 يوليو.. عروض العثيم الجديدة تحت شعار “هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد” وتخفيضات تصل إلى 40% في المقال التالي

عمر شويل - جدة بتخفيضات تصل إلى 40%، يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، الاطلاع على عروض العثيم الجديدة تحت شعار “هلا بالعيد وتوفيرنا يزيد”، والتي انطلقت 14 يوليو الجاري، ومن المقرر أن تنتهي 27 يوليو 2021م، فيما تأتي على الخضروات والأجبان والفواكه والمعلبات واللحوم وجميع المنتجات المنزلية والأجهزة الكهربائية، إذ إن أسواق العثيم واحدة من أشهر السلاسل التجارية المتخصصة في تجارة السلع والمنتجات في المملكة، كما تعد ثالث أكبر شركة للتجزئة في منطقة الشرق الأوسط، وتقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار.

عروض العثيم الجديدة لشهر يوليو

وننشر قائمة عن عروض العثيم الجديدة لشهر يوليو الجاري 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في توفير أموالهم، وشراء ما يحتاجون إليه قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك على النحو التالي:

طبق حلويات شرقية فاخرة وسط، بسعر 17.50 ريال، بدلا من 27.50 ريال، بنسبة تخفيض 36%.

طبق زود كعك وبيتي فور مشكل ديلوكس كبير، بسعر 19.50 ريال، بدلا من 29.95 ريال، بنسبة توفير 34%.

كرتونة دجاج بدون أحشاء ساديا، بسعر 109.95 ريال، بدلا من 154 ريالا، بنسبة تخفيض 28%.

صندوق تمر روثانة كبير بسعر 18.95 ريال، بدلا من 24.95 ريال، بنسبة تخفيض 24%.

شوكولاتة جالكسي جواهر 900 جرام، بسعر 49.95 ريال، بدلا من 89.95 ريال، بنسبة تخفيض 45%.

كيلو الكعك السادة، أو بالملبن، أو بالتمر والقرفة، بسعر 24.95 ريال، بدلا من 38.50 ريال، بنسبة تخفيض 35%.

كيس أرز باب الذهب 10 كيلو جرامات، بسعر 66.95 ريال، بدلا من 82.25 ريال.

علبة جبنة بريزيدن 550 جم، بسعر 14.95 ريال، بدلا من 20.95 ريال.

صدور دجاج دو طرية 2 كم، بسعر 46.95 ريال، بدلا من 55 ريالا.

كيلو سمك فيليه أبيض، بسعر 26.95 ريال، بدلا من 32.95 ريال.

جبن المراعي كريم 2 في 500 جم، بسعر 19.95 ريال، بدلا من 28 ريالا.

معرفة أماكن فروع العثيم أونلاين

وفي حالة رغم المواطن أو المقيم في معرفة أمان فروع العثيم أونلاين، ليختار منها الأقرب إليه، فإن ذلك يتم من خلال الدخول إلى موقع فروع أسواق العثيم، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي: