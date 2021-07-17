هيئة الإعلام المرئي والمسموع توظف التقنية في إصدار التصاريح إلكترونياً في موسم الحج

دوت الخليج – واس أنهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع خطتها التشغيلية في موسم حج هذا العام 1442هـ، والتي يتصدرها ولأول مرة إطلاق إصدار تصاريح مزاولة الأنشطة الإعلامية عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك استمراراً لجهودها المتواصلة في تطوير وتنظيم مسارات العمل الإعلامي ، حيث يتم عبر البوابة استقبال الطلبات وإصدار التصاريح لممارسة الأنشطة عبر مسار إلكتروني لا يتجاوز أربع خطوات يتم من خلاله إصدار التصاريح في دقائق معدودة .

وأوضحت الهيئة أنه يتم من خلال بوابتها الإلكترونية منح تصاريح التصوير الميداني ، ودخول عربات البث التلفزيوني المباشر ، والاستديوهات التلفزيونية والإذاعية المؤقتة، إلى جانب تقديم خدماتها لوسائل الإعلام المختلفة ؛ كالقنوات التلفزيونية والإذاعية ، والمؤسسات الصحفية ، ومكاتب تمثيل وكالات الأنباء الدولية ، ومؤسسات البث والإنتاج الإعلامي ، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الراغبة في التوثيق الإعلامي لأنشطتها في موسم الحج .

وأشارت الهيئة إلى أن خطتها في موسم حج هذا العام شملت تجهيز مركز تحكم ومتابعة بالمشاعر المقدسة يعمل على مدار الساعة لمتابعة أعمال وسائل الإعلام لتقديم الدعم والمساندة لهم أثناء تأدية أعمالهم الميدانية بالإضافة إلى مراقبة المحتوى والإشراف على كل ما يتم بثه من تغطيات وتقارير مصورة ؛ مصرح لها من قبل الهيئة .

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، قد أصدرت منذ بدء موسم الحج ، وحتى مساء اليوم 45 تصريحاً إعلامياً تضم 287 إعلامياً ؛ ينتمون لمختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بهدف تسهيل مهامهم الإعلامية في تغطية جوانب الحج ، وإبراز مجهودات المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ، وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة في هذا الموسم .

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