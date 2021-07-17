دوت الخليج – واس أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سار بفضل من الله بكل يسر وسهولة؛ وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، بمتابعة وإشراف مستمر من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

وأفاد المتحدث الرسمي للرئاسة هاني حيدر ، أن الرئاسة جهزت مسارات الأفواج في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة (60) موظف؛ عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.

وأضاف أن الرئاسة قدمت حزمة من الخدمات والبرامج التي ،تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأكد “حيدر” حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، نضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، في ظل ما تلقاه من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول فوج من حجاج بيت الله الحرام أدّوا طواف القدوم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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