أمانة جدة تهيئة “613”مصلى لصلاة عيد الأضحى

دوت الخليج – جدة أنهت أمانة محافظة جدة تجهيز “613” مصلى تقام فيها صلاة عيد الأضحى للعام الحالي 1442هـ ،موزعة على نطاق (19) بلدية فرعية ، تغطي جميع أنحاء المحافظة ، حيث قامت الأمانة بتنظيف مصليات العيد وتهيئتها لاستقبال المصلين، بمشاركة الفرق الميدانية المتخصصة والمزودة بأحدث المعدات والآليات.

وأوضح مدير عام إدارة النظافة المهندس سليمان المحيميد أن أمانة جدة أنهت تطهير وتعقيم ساحات المساجد والمصليات ومداخلها ، من خلال تكثيف جهود النظافة بمحيط ومصليات العيد ، بالإضافة إلى استمرار خطط النظافة المعتادة بالشوارع والأحياء المحيطة بتخصيص نحو “1431” عامل نظافة.

وأضاف المحيميد أنه جرى تهيئة (8697)متراً من الأراضي الفضاء وتنظيف (967) مترًا من الشوارع بواسطة خدمة الكنس الآلي واليدوي، بجانب غسل (163)كم من الأرصفة، بالإضافة أعمال غسل وتطهير (1163) من الحاويات لجميع الجوامع والمصليات.

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