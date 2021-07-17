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عمر شويل - جدة وصول أول دفعة من الحجاج إلى مكة المكرمة، الحجاج يؤدون طواف القدوم في مكة وسط إجراءات احترازية وإجراءات صحية مشددة. وتم تأدية طواف القدوم في مدينة مكة السعودية اليوم السبت. بعد وصول أول دفعة منهم وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا. وبدا عدد المحتجين قليلا نسبيا للعام الثاني على التوالي بسبب الإجراءات المشددة التي تطبقها السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا.وقال قائد قوات أمن الحج في تصريحات: “الخطط الموضوعة لانتقال الحجاج من المنافذ إلى المسجد الحرام تحقق جزءاً من أهدافها وما زلنا في البداية والبوادر جيدة”.

وصول أول دفعة من الحجاج إلى مكة:

ووصل فجر السبت، حافلات الحجاج إلى مركز الزايدي استعدادًا لأداء مناسك حج هذا العام. وأوضحت أنه يتم استقبال ضيوف الرحمن عبر 4 مراكز، مع توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم. وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أن المسجد جاهز تماماً لاستقبال الحجاج. حيث تم تكثيف الاستعدادات الميدانية وتم تهيئة جميع المسارات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج والطواف والسعي.

أجواء استثنائية لموسم الحج لهذا العام:

في الحقيقة بسبب فيروس كرونا المستجد. قبل وصول أول دفعة من الحجاج إلى مكة المكرمة يتم إجراء الحج وسط أجواء استثنائية للعام الثاني على التوالي. حيث يقتصر حج هذا العام على 90 ألفا من المواطنين السعوديين والمقيمين الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا بشكل كامل فقط. كما يشترط أن يكون المشاركين في الحج في الفئة العمرية من 18 إلى 65 عاما، كما يشترط ألا يكون المتقدم للحج يعاني من أية أمراض مزمنة.

وأضاف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه تم التأكد أن المسجد جاهز وقابل لاستقبال الوفود الأولى إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة. وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات. علاوة على ذلك قال إنه تم الاستعداد التام لأروقة المسجد الحرام، وصحن المطاف والساحات. قبل قدوم الحجيج لتسهيل دخول الحجاج إلى المسجد الحرام للطواف. وأضاف وسط بيئة صحية وآمنة مستوفية لجميع المعايير الصحية العالمية، ومراعية لتطلعات القيادة نحو تقديم أفضل الخدمات.