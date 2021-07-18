نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى 1441 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لتكبيرات عيد الأضحى المبارك ، من أهم مظاهر وشعائر عيد الأضحى هو التكبيرات التي تبدأ منذ اليوم الأول في شهر ذي الحجة حتى انتهاء عيد الأضحى، فهي من العشائر التي تعظم الله سبحانه وتعالى وقدره، ومع بداية العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وتزداد التكبيرات في السوق والدور والمساجد وفي المنازل من خلال المذياع والأشخاص أنفسهم، لهذا قد تخصص بعض قنوات التلفاز السعودية في إذاعة وبث تكبيرات العيد للمشاهدين تعرفوا على تردد هذه القنوات.

تردد قناة العراب لبث تكبيرات عيد الأضحى

من خلال قناة العراب يتم بث تكبيرات عيد الأضحى حتى يتمكن جميع المشاهدين من الاستماع إليها طوال اليوم والتسبيح والتكبير معها، ويعتبر التكبير في العشر الأوائل من ذي الحجة هو إحياءً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الاستمتاع لتكبيرات العيد يضفي لنا شعورًا من السعادة والفرحة بقدوم عيد الأضحى الذي ننتظره بكل عام.

ولأن قناة العراب لإذاعة تكبيرات العيد من القنوات المميزة التي تبث التكبيرات طوال الوقت فهناك طلب كبير لمعرفة تردد قناة العراب لتكبيرات العيد وهو:

تردد قناة العراب لعرب سات

نقوم بإحضار قائمة ضبط التردد على جهاز التلفاز من جهاز التحكم ومن ثم:

يكتب التردد التالي في مربع التردد 12054.

ويحدد معدل الترميز الثابت للكثير من القنوات وهو 27500.

أما عن رمز تصحيح الخطأ فهو ⅚.

وفي النهاية يُحدد اتجاه استقطاب القناة وهو رأسي.

تردد قناة العراب للنايل سات

يتم اتباع نفس الخطوات السابقة ولكن مع اختيار القمر الصناعي نايل سات وكتابة التردد التالي:

في مربع التردد يكتب التردد الخاص بقناة العراب للنايل سات وهو 12034.

كتابة معامل التصحيح للخطأ في حقله المخصص هو ⅚.

اتجاه استقطاب التردد أفقيًا.

أما معدل الترميز فإن الكود هو 27500.

قناة كنوز لتكبيرات العيد

كما وهناك قناة أخرى هي قناة كنوز وهي كذلك مختصة في بث وإذاعة تكبيرات العيد أثناء فترة الأيام العشر من ذي الحجة وكذلك حتى عيد الأضحى، ونوضح لكم تردد قناة كنوز لبث تكبيرات العيد: