نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 1442 “جميع المدن” وكيفية أدائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية، مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 1442 يبحث العديد من مواطني المملكة عن وقت صلاة عيد الاضحى 2021 في السعودية بعد أن تم منعها العام الفائت بسبب انتشار فيروس كورونا وكثرة الاصابات بين أفراد المجتمع. كما أعلن المركز الفلكي في المملكة العربية السعودية أن يوم الاثنين 19 يوليو 2021 هو وقفة عرفة وموعد عيد الأضحى المبارك 1442 هو يوم الثلاثاء 20 يوليو من العام الجاري كما تم تحديد توقيت صلاة عيد الاضحى 2021 وسوف نتعرف في هذا المقال عبر موقع ثقفني الاخباري على كيفية صلاة عيد الاضحى المبارك و56\موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية فتابعونا للنهاية لمعرفة ذلك

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية

تعتبر صلاة العيد سنة مؤكدة عند المذهب المالكي والشافعي أما عند الحنابلة والإمامية فتعتبر فرض كفاية أما عند الحنفية فمي واجبة ويستحب ادائها لجميع المسلمين لذلك فإن معظم المسلمين في كافة أنحاء العالم يبحثون عن وقت صلاة عيد الاضحى 2021. كما نجد أن جميع السعوديين مهتمون بمعرفة توقيت صلاة عيد الاضحى 2021 في كافة مدن المملكة. من ناحية أخرى فأن السلطات في المملكة سمحت للسعوديين بأداء صلاة عيد الأضحى في المساجد الكبيرة بسبب الانتشار الكبير لكوفيد-19 في معظم المدن السعودية. مع التطبيق التام لجميع الاجراءات الاحترازية وقت أداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقت صلاة عيد الاضحى 2021

علاوة على ذلك ونظرًا لكبرمساحة المملكة العربية السعودية وأراضيها الشاسعة، تختلف مواقيت صلاة عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية من مدينة إلى أخرى. ويتراوح الفرق بين بضع دقائق إلى حوالي ساعة تقريبا في بعض مناطق المملكة. فإليك موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المحافظات السعودية

المدينة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك جدة 6:11 صباحًا الرياض 5:36 صباحًا مكة المكرمة 6:09 صباحًا المدينة المنورة 6:05 صباحًا تبوك 6:09 صباحًا الدمام 5:19 صباحًا نجران 5:59 صباحًا الطائف 6:17 صباحًا العلا 6:07 صباحًا

كيفية صلاة عيد الاضحى

صلاة العيد سنة مؤكدة، تؤدى صلاة عيد الاضحى المبارك في المساجد والساحات، ولكن بسبب وباء كورونا فإنه يجوز للمسلم أن يصليها في منزله جماعة مع أهله أو منفردًا في وقتها المحدد. كما أن صلاة العيد ركعتان وقتها المحدد بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وأن توقيت صلاة عيد الأضحى يبدأ بعد شروق الشمس بثلث ساعة تقرييبا من المستحسن للمسلم أن يستعد لصلاة العيد بالاغتسال ولبس أفضل الثياب والتطيب بالرائحة العطرة، يذهب المسلمون باكرا للمساجد ويكبرون الله سبحانه وتعالى. وعن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى مركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية يوضح: