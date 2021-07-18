قرض كاش وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب بشروط سهلة

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عمر شويل - جدة قرض كاش وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد عروض القروض الشخصية التي توفرها شركة النايفات للتمويل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة تناسب جميع الفئات ، كما يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهرى وبمتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، وقد جاءت شركة النايفات للتمويل كواحدة من أوائل شركات التمويل في المملكة والتي أدركت أهمية توفير منتجات تمويلية تنافسية بصيغة إسلامية ، والتي تلبي جميع الاحتياجات المالية للعملاء.
مميزات القرض الكاش والفورى من شركة النايفات للتمويل في المملكة
قرض كاش وفورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد القروض الشخصية التي توفرها شركة النايفات للتمويل ، وذلك بمبالغ مالية كبيرة ، وبتسهيلات عديدة في السداد ، بالإضافة إلى السرعة في إتمام جميع إجراءات طلب الحصول على القرض الشخصي المتاح لدي شركة النايفات في المملكة العربية السعودية ، وتوفر الشركة أيضاً من خلال هذا المنتج إمتيازات عديدة يمكن للعميل الاستفادة بها عند طلب التمويل ، وسوف نستعرض في هذا المقال تلك الإمتيازات التي توفرها شركة النايفات للتمويل للعملاء عند طلب القرض الشخصي المتاح لدي الشركة.
- قرض شخصي مصمم ليكون مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي.
- يمكن لطالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الاستفادة من قرض كاش ونقدى بأقل راتب وشروط ميسرة من شركة النايفات للتمويل.
- توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل حتى 100 ألف ريال سعودي ، وذلك بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.
- يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ تمويلية كبيرة تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال سعودي من شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية.
- توفر شركة النايفات خيارات للسداد عديدة تصل حتي 5 سنوات ، وذلك بما يتناسب مع الدخل الشهري لطالب التمويل.
- موافقة فورية وسريعة على طلب الحصول على قرض شركة النايفات بدون كفيل ولا تحويل الراتب.
رابط التقديم على قرض شركة النايفات بدون كفيل والمستندات المطلوبة
- أتاحت شركة النايفات للتمويل في المملكة العربية السعودية ، للعملاء الراغبين في الاستفادة من قرض كاش وفورى بدون كفيل ، التقديم على طلب المنتج من خلال الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات المطلوبة.
- يجب أن يقوم طالب التمويل بتقديم وثيقة إثبات الهوية الوطنية سارية الصلاحية.
- تقديم شهادة تعريف بالراتب الشهرى لطالب التمويل .
- يلزم تقديم العنوان الوطني الخاص بطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.
- يجب تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.
- يشترط أن يقوم طالب التمويل بتقديم نموذج إقرار وافصاح بالإلتزامات المالية الخاصة به.
- إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع العسكري يلزم تقديم بطاقة العمل توضح الرتبة العسكرية له أو المسمي الوظيفي.
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