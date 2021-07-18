نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية ،عند الرغبة بزيارة أراضي الحجاز، لابد من وجود تأشيرة مع الشخص، وهذه التأشيرة تقوم بإصدارها القنصلية السعودية، وكان قبل وقت سابق للرغبة بصدور تأشيرة تذهب إلى مقر القنصلية وتجرى بإجراءات عدة، ولكن الآن أصبح الأمر سهل حيث أتاحت القنصلية منصة إنجاز التى تقدم من خلالها الكثير من الخدمات الإلكترونية لمقيمين المملكة العربية السعودية ومواطنين المملكة على حد سواء، والاستعلام عن التأشيرة إلكترونياً أصبح موفر للوقت والجهد لأن الآن لن يضطر الشخص للذهاب الى مقر وزارة الخارجية، لذلك منصة إنجاز تقوم بتقديم خدمة الاستعلام عن صدور التأشيرة القنصلية السعودية للاستطاعة بزيارة المملكة العربية السعودية والدخول الى أراضيها.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

من المهم لمن يقوم بإصدار تأشيرة معرفة أنها لها صلاحية تبدأ منذ صدورها حتى 360 يوما وعلى هذا يجب أن تكون مدة إقامة الفرد لا تتجاوز الثلاث أشهر هذا وفقا لما أقرت به المملكة العربية السعودية، ويمكن الاستعلام باستخدام رقم الجواز بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب لمقر القنصلية.

الاوراق المطلوبة للحصول على تاشيرة السعودية

هناك عدد من المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة المملكة العربية السعودية تتمثل في:

جواز سفر الشخص يكون سارى لمدة تصل 6 أشهر.

استمارة انجاز وتسديد رسوم التأشيرة والتأمين الصحي.

حجز تذكرة الطيران ذهاب وعودة، ومن الضروري أن يقدم المواطن ما يثبت حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية، ثم تقديم ما يفيد شهادة إثبات ملائمة مالية من أحد البنوك.

تقرير بخط سير الرحلة.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز.

اختيار خدمة الاستعلام عن إصدار تأشيرة.

كتابة رقم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال رقم جواز السفر في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة رمز التحقق المرئي على الشاشة.

الضغط على أيقونة استعلم.

ويلاحظ أنه بعد أن يتم الضغط على أيقونة استعلام عن صدور التأشيرة، يمكنك الاطلاع عزيزى المستعلم عن صدور التأشيرة أم مازالت العملية تحت الانشاء .