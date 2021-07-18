نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج ساند الاجتماعي وأهم شروط التسجيل والتوقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج ساند الاجتماعي من الخدمات الإجتماعية التي تقوم بها الحكومة السعودية، وذلك لمساعدة المواطنين في الحصول على فرص العمل المناسبة لهم.

ولكن الجدير بالذكر، أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في الحاصلين على دعم ساند، كما ينبغي التعرف على حالات توقف الدعم.

شروط التسجيل في برنامج ساند الاجتماعي

هناك عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطن الذي يحصل على الدعم من ساند، ومن بينها:

قبل كل شيء، يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ويقيم على أراضي المملكة.

إلى جانب ذلك، يجب أن يكون المتقدم أقل من 60 عاماً، وقادراً على العمل.

يحب أن يجتاز المواطن التدريبات التي تقرها وزارة التنمية الإجتماعية والعمل، وذلك حتى يتمكن من الحصول على الدعم.

كما يجب على المتقدم أن يكون قد قضى أكثر من عام على فصله من العمل، كما ينبغي أن يكون هذا الفصل لسبب غير الأسباب الأخلاقية أو الدينية.

ألا يكون للمتقدم مصدر دخل آخر من أي منظمات حكومية أو خاصة.

متى يتوقف دعم ساند؟

الجدير بالذكر أن دعم ساند يتوقف في عدد من الحالات الخاصة، على سبيل المثال:

أن يكون المتقدم غير متبعاً للبرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة، وبالتالي يتم التوقف عن دعم هذا المواطن.

في حالة توفي المواطن، وبالتالي لا يحق لأحد أن يأخذ هذا الدعم، ويتم تحويل الدعم إلى الوزارات المختصة بدعم أسر المتوفيين.

إذا كان المواطن قد تكاسل عن الحصول على فرص عمل توفرها له الوزارة من خلال برامج التأهيل.

سفر المواطن لظروف ما خارج أراضي المملكة لمدة 60 يوم، لأجل ذلك يتم توقف دعم برنامج ساند الاجتماعي.

في حالة بلوغ المواطن 60 عام، يكون قد مستحقاً للمعاش وليس لدعم ساند الاجتماعي.

خطوات التقديم على برنامج ساند

يتمكن المواطن من تسجيل الدخول على برنامج ساند الاجتماعي، وذلك من خلال الخطوات التالية: