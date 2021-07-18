نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن شحنة ارامكس Aramex في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن شحنة ارامكس ،الكثير من عملاء شركة ارامكس يبحثون عن الطرق المثلى لتتبع الشحنة التي تم طلبها أون لاين لذلك فى السطور القادمة، وتوفيراً للكثير من البحث والمجهود على عملاء ارامكس فسوف نوضح لكم بالتفصيل طرق تتبع الشحنة عبر ارامكس اكسبريس.
الاستعلام عن شحنة ارامكس
أتاحت شركة ارامكس العديد من الطرق السهلة والبسيطة لكل عملائها من أجل تتبع الشحنة الخاصة بهم وذلك من أجل توفير الوقت والجهد على عملائها، أتاحت العديد من وسائل التواصل الإجتماعى لطلب أى إستفسار خاص بالشحنات على الموقع الإلكترونى أو طلب إستفسار خاص بالشحنة وكيفية تتبعها على العميل الدخول للموقع الإلكترونى المخصص من قبل مشرفي البرنامج، وقد زادت عمليات وطلبات الاستعلام وتتبع شحنة ارامكس في الدول الآتية ( مسقط ، الكويت ، الإمارات ، مصر).
خدمة تتبع الشحنات الدولية
يمكن لجميع العملاء أن يستفيدوا من خدمة تتبع الشحنات الدولية عبر الخطوات التالية:
- الذهاب إلي موقع أرامكس الرسمي.
- قم باختيار بلدتك من القائمة المنسدلة أعلى اليسار.
- قم باختيار طريقة التتبع التي تريدها، إما الرقم وإما المرجع.
- في حالة اختيار الرقم، قم بكتابة رقم الشحنة ثم اضغط تتبع.
- في حالة اختيار المرجع، يتم اختيار النوع سواء كان شحن أم نقل سريع.
- ثم يتم تحديد نوع المرجع، إما الشاحن أو المستلم أو الطرف الثالث.
- يتم كتابة الرقم المرجعي، ثم البلد.
- يتم اختيار التاريخ، ثم اضغط تتبع الشحنة.
رقم ارامكس
يمكن لجميع عملاء ارامكس الاستعلام عن الشحنات عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم ارامكس الخاص بدولتك تتضمن رقم بوليصة الشحن ليستطيعوا الرد عليك متابعة شحنتك وأرقام الدول كالتالي:
- المملكة العربية السعودية أرسل رقم بوليصة الشحن إلى الرقم 00966591272639
- الإمارات العربية المتحدة بوليصة الشحن إلى الرقم 00971509002200
- الأردن 0096279527263
- الكويت 96597272639 00
- مصر 00201224272639
- لبنان 1080
- المملكة المتحدة 00447939484000
- الهند 57333
أما باقي الدول الأخرى لا تتوفر فيها خدمة متابعة مسار الشحنة عبر الهاتف المحمول، والآن عزيزى عميل ارامكس أصحاب الهواتف الذكية تستطيعون متابعة الشحنة من خلال التطبيق الخاص بارامكس الذى يتم الحصول عليه من المتجر، ويمكنهم بكل سهولة الاستعلام عن شحنة ارامكس بدون أي مشكلات ومعرفة موعد وصول شحنتهم.
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