نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة منصة جود الإسكان وشروط المنصة وطريقة التسجيل بها للحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مبادرة منصة جود الإسكان وشروط المنصة وطريقة التسجيل بها للحصول على الدعم. تقدم الحكومة داخل المملكة العربية السعودية العديد من المبادرات لمواطنيها. والتي تقوم بدورها بتقديم المساعدة والدعم المادي وكذلك المعنوي للمواطنين. كما تأتي هذه المبادرات بهدف أساسي وهو محاولة القضاء على الفقر داخل المملكة وتقديم يد العون للأسر محدودة ومتوسطة الدخل. كما يأتي من ضمن هذه المبادرات وأهمها مبادرة جود الاسكان والتي تعتبر منصة إلكترونية وطنية تعمل على التمويل الجماعي. ومن الجدير بالذكر أن قام خادم الحرمين الشريفين بتقديم مبلغ 150 مليون ريال سعودي دعماً مادياً لجمعية جود الإسكان. ونظراً لزيادة عمليات البحث عن المبادرة سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض المقصود بالمبادرة والشروط المطلوبة وكذلك طريقة التسجيل بها. كما يمكنك التعرف أيضاً على رابط منصة إحكام الرقمية وشروط استقبال طلبات تملك العقار إلكترونيا من خلال المنصة

مبادرة منصة جود الإسكان

تعتبر جود الإسكان من أحد المبادرات الإلكترونية داخل المملكة وأهمها حيث إنها تعتمد على التمويل الجماعي. كما إن هذه المنصة تتعاون مع الجمعيات الخيرية وكذلك مع وزارة الإسكان كما إنها تعمل على تقديم المساعدات الخيرية السكنية للمستحقين من العائلات. ويتم توصيل ههذ المساعدات لأكثر الأسر حاجة للمستحقات السكنية ويتم ذلك بناءاً على مجموعة من الشروط. كما أن الهدف الرئيسي من إطلاق هذه المبادرة هو تحقيق العدالة داخل المجتمع ورفع مستوي المعيشة وكذلك إرسال الدعم لمستحقيه.

شروط مبادرة جود الإسكان

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها في المواطن السعودي حتي يتمكن من التسجيل في المبادرة. ويمكننا ذكر الشروط المطلوبة للتسحيل في المنصة والتمتع بخدماتها كما يلي:

يجب أن يكون المواطن من ضمن المستفيدين داخل الضمان الاجتماعي

كما يحب ألا تقل عدد اشخاص الأسرة عن خمسة أفراد

أن يتم تقديم مستند لإثبات عدم امتلاك الأسرة السكن.

ويشترط تسحيل المستفيد داخل منصة سكني

وكذلك يحب تقديم المستفيد جميع المعلومات المطلوبة للتأكد من الاستحقاق للدعم.

طريقة التسجيل داخل المنصة

بعد أن تم توضبح الشروط المطلوبة للتسجيل سوف نقدم لكم كذلك طريقة التسجيل في المنصة. ويمكننا ذكر الخطوات المطلوبة للتسجيل في دعم جود الاسكان كما يلي :