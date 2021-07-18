نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط 30,000 ريال بدون كفيل ولا تحويل راتب لدى تسهيل للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن بالتقسيط الميسر لدى برنامج تسهيل للتمويل التابع إلى الشركة المتحدة للخدمات المالية يتم الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي بمزايا تمويلية مرنة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين معاً وقد حقق نجاح باهر في الأعوام الماضية حيث يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات تقريباً بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري وكذلك بدون موافقة الكفيل السعودي أو الضامن على طلب التمويل من تسهيل للتمويل ويسمح الآن بالتقديم من خلال رابط التقديم على أسرع تمويل بلا تحويل راتب وبلا كفيل بموافقة فورية عند طلب التمويل من برنامج تسهيل للتمويل الذي يخضع إلى إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية.

مميزات الحصول على برنامج تسهيل للتمويل في السعودية

للحصول على التمويل المناسب من برنامج تسهيل للتمويل في السعودية لابد من توفير كافة الشروط الواجبة قبل التقديم والحصول على كافة المزايا التمويلية المتوفرة سواء كان للعملاء السعوديين أو والمقيمين أيضاً داخل المملكة العربية السعودية حيث يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة ومرنة تصل إلى خمس سنوات بهامش ربح منافس عن باقي البرامج التمويلية الميسرة وإليكم كافة المزايا التمويلية التي يقدمها تسهيل للتمويل في السعودية كما يلي بكافة التفاصيل:

أمتاز التمويل بأنه متوافق مع الدين الإسلامي ومع أحكام الشريعة الإسلامية في السعودية.

التمويل الشخصي سريع بموافقة فورية وسريعة لجميع العملاء السعوديين والمقيمين في السعودية.

تسهيل للتمويل في السعودية بدون موافقة الكفيل السعودي أو بدون ضامن سعودي الجنسية.

يمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهر بالتقسيط الميسر عبر برنامج تسهيل للتمويل.

يمنح التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري لدى برنامج تسهيل للتمويل.

أهم الشروط الواجبة للحصول على برنامج تسهيل للتمويل