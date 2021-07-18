نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير صحي لحجاج بيت الله حذر إستشاري من 7 أخطاء صحية يجب تجنبها في المقال التالي

عمر شويل - جدة لظروف إرتفاع درجات الحرارة في هذا الوقت والتى تمر بها المملكة ونظرا لموسم الحج فقد حذر الدكتور ضياء حسين الحاصل على الدكتوراه في الروماتيزم ضيوف الرحمن الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام من الوقوع في 7 أخطاء صحية، تجنبا للتعرض لمشاكل صحية يجب تجنبها وخوفا من أن تعوقك لاداء فريضة الحج.

أخطاء يجب تجنبها في الحج:

وقد ذكر الإستشاري في حديثه أن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها هي:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة، دون اتخاذ أي وسيلة للحماية، إذ إن ذلك يجعل الحاج عرضة لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري. عدم تناول السوائل بشكل جيد، مما يجعل الجسم في حالة ترطيب دائم، ويمنع الجفاف، وخصوصًا هذه الأيام التي نشهد فيها حالة من ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع دخول الصيف. عدم الاهتمام بساعات النوم المطلوبة للجسم نتيجة التفرغ للعبادة، وهو ما يجعل الحاج يشعر بحالة من الإرهاق والتعب بشكل دائم.

تجاهل التسلخات الجلدية:

وأضاف الإستشاري وتكملة لما نصح به من تعليمات صحية وقال أن من الأخطاء الشائعة:

عدم تناول الطعام الصحي بشكل جيد، والاكتفاء بتناول وجبات خفيفة قد تجعل الحاج يشعر بالجوع بين حين وآخر. الإكثار من تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة، اعتقادًا بأنها تساعد على بذل المزيد من الجهد ودعم الطاقة وجعل الذهن في حالة نشطة، وهو اعتقاد خاطئ لكونها مشروبات مدرة للبول، وهو قد يمنح الحاج الشعور بعدم الارتياح. إهمال علاج أو تجاهل استخدام بعض الكريمات الوقائية التي تحمي الحاج من التسلخات الجلدية وخصوصًا في أماكن الفخذين نتيجة المشي الطويل، إذ تزداد هذه الإشكالية عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة. تجاهل استخدام الشمسيات في فترات الظهيرة التي تحمي الفرد من أشعة الشمس، بجانب عدم ارتداء النظارة الشمسية التي تحمي العينين من الضوء والأتربة.

العسل لتقوية المناعة:

ومن الجدير بالذكر فقد دعا الطبيب الإستشاري إلى الحرص على تناول بعض الأغذية الصحية ومنها العسل لتقوية المناعة، تناول الفواكه والخضراوات الطازجة بعد غسلها جيدًا، فهي مصدر جيد للفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف الغذائية والطاقة، تناول الألبان سواء كان لبن أو زبادي أو حليب مع التمر كوجبة صحية خفيفة مريحة، الإكثار من السوائل ماء أو العصائر الطازجة بشكل مستمر لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل، الحرص على الطعام الصحي الذي يجب أن يكون متنوعًا وموفرًا لاحتياجات الحاج من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والسوائل.

تطبيق الإجراءات الوقائية من وباء كورونا:

فقد نصح الإستشاري الدكتور حسين في ختام كلامه ونصائحه لحجاج بيت الله ببعض النصائح تجنبا للتعرض لأية أمراض للوقاية من أى تعرضهم إصابتهم بأي مكروه، ونصح ضيوف الرحمن باستمرار تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية لكورونا في مواقع المشاعر المقدسة وأهمها ارتداء الكمامة بشكل دائم، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة، خصوصًا بعد السعال والعطس، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات بشكل آمن، المحاولة قدر الإمكان تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد كثيرًا أو استخدام اليد اليسرى، المحافظة على النظافة الشخصية العامة واستخدام سجادة الصلاة الخاصة والأدوات الشخصية لكل حاج.