نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب وبلا كفيل مليون ريال للسعودي والمقيم مع قرض إمكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأقل راتب وبلا كفيل مع تمويل شركة إمكان للسعودي والمقيم فقد صممت شركة إمكان للتمويل العديد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة لمساعدة العملاء ومن خلال التمويل التأجيري المتاح للمواطن السعودي وأيضاً العميل المقيم بالمملكة العربية السعودية ومن خلال هذا التمويل يحصل المتقدم على مليون ريال سعودي ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على أهم تفاصيل تلك التمويل.

بأقل راتب وبلا كفيل مع تمويل شركة إمكان للتمويل

شركة إمكان للتمويل توفر دائماً منتجات تمويلية مبتكرة وجديدة وأيضاً تتميز بأنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية فاليوم توفر القرض التأجيري والذى من خلاله يحصل المتقدم على السيارة التى يرغب فيها وكذلك بأبسط الطرق يحصل المتقدم على التمويل ويتميز أيضاً التمويل التأجيري لدى شركة إمكان بأن التمويل يحصل عليه المتقدم بأقل راتب شهري بالمملكة وهو1900 ريال سعودي ولا يشترط لوجود كفيل وأيضاً لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

مزايا التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يوفر التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل قرض سريع يتميز بالاتمام السريع والفوري في إجراءات الحصول على التمويل لدى شركة إمكان ويتميز أيضاً بالعديد من المزايا الأخرى والتى سوف نتعرف عليها معاً الآن

يتميز التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

يتميز تمويل شركة إمكان بالمملكة بأن التمويل لا يحتاج إلى ضامن.

التمويل التأجيري من إمكان يتميز بأنه قيمة التمويل تصل حتى مليون ريال سعودي.

%75 هى نسبة الاستقطاع من العميل المتقدم بطلب الحصول على التمويل.

يستطيع العميل الذى يحصل على راتب شهري 1900 ريال سعودي طلب التمويل التأجيري لدى إمكان.

فترة سداد التمويل تصل إلى 5 سنوات من إمكان للتمويل.

يحصل العميل المتقدم على الموافقة الفورية لدى شركة إمكان للتمويل.

طريقة الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل

هناك عدد طرق بسيطه متوفرة من أجل الحصول على التمويل التأجيري لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وتتلخص تلك الطرق في الآتي