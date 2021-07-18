مؤسسة العنود الخيرية تقيم ُ دورة في أساسيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو

دوت الخليج – الطائف : شريفه المالكي أقامت مؤسسة العنود الخيريةدورة أساسيات التصوير الفوتوغرافي والفيديو في مدينة الطائف في فندق اريديوم , وشارك فيها ٤٠ متدرب من تقديم المدرب : سند القرشي. كانت الدورة تمكين الشباب في في أساسيات التصوير بالكاميرا وضبط الاعدادات الصحيحة لها و التعرف على قواعد التكوين وأنواع التصوير وأنواع الكاميرات وأنواع العدسات , مم تجدر الإشارة إليه بأن الدورة مجانية بدعم من مؤسسة الأميرة العنود الخيرية لدعم الشباب, وشارك جهات تجارية في دعم هذا الدورة وهم شركاء النجاح.

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